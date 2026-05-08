Rick Scott pide reimposición de sanciones tras muerte de Quero 

El senador republicano estadounidense Rick Scott dijo este viernes 8 de mayo que Washington debe restituir “de inmediato” las sanciones contra la presidenta encargada bajo la tutela de la Casa Blanca, Delcy Rodríguez, debido a la muerte del preso político Víctor Hugo Quero Navas.

Scott escribió en su cuenta de X, que Quero Navas fue “secuestrado, torturado, aislado y asesinado” por agentes vinculados al gobierno, a cargo de la exvicepresidenta del actualmente encarcelado en Nueva York, Nicolás Maduro.

Scott expuso que Carmen, madre del fallecido, lo buscó durante 16 meses en distintos centros de detención, mientras el régimen venezolano ocultaba que su hijo había sido asesinado y enterrado meses antes.

“Fue secuestrado, torturado, aislado y asesinado por los malvados esbirros de Maduro”, dijo el exgobernador de Florida.

“La brutalidad de la dictadura de Maduro, ahora dirigida por Delcy Rodríguez, no tiene límites. Rodríguez debe dar respuestas inmediatas al pueblo de Venezuela y al mundo”, indicó Scott.

Juan Pablo Guanipa, sobre muerte de Víctor Hugo Quero: "Lo sometieron a tortura, falleció y no dijeron nada" https://t.co/CDVDThjBkT pic.twitter.com/PlcRnsPRAO — Monitoreamos (@monitoreamos) May 8, 2026

Oposición denuncia crimen de lesa humanidad

La Plataforma Unitaria Democrática (PUD) igualmente condenó la muerte de Quero.

La coalición dijo que el Estado venezolano le negó la amnistía a Quero Navas por supuestamente no calificar como beneficiario, cuando el preso ya estaba muerto.

La PUD recordó que el artículo 43 de la Constitución Nacional establece que el Estado debe velar por la seguridad de todos los privados de libertad.

“Esto no es solo una tragedia; es un crimen de lesa humanidad ejecutado con impunidad absoluta. Es el horror sistemático contra una nación que exige justicia”, escribió en su cuenta de X, la ganadora del premio Nobel de la Paz, María Corina Machado.

Por su parte, el excandidato presidencial Edmundo González Urrutia señaló que el caso de Quero revela un patrón de desaparición forzada, seguida de ejecución administrativa del olvido.

“No hay protocolo ni explicación que justifique el sufrimiento de la señora Carmen Teresa ni de ninguna familia venezolana que hoy sigue buscando a sus desaparecidos”, escribió el diplomático en X.

Los venezolanos hemos sufrido muchas situaciones terribles en los últimos años. Sin embargo, el caso de Victor Hugo Quero Navas y su madre, Carmen Navas, ha generado una oleada de indignación colectiva como pocas en tiempos recientes.



¿Cómo puede explicar la sociología esta… pic.twitter.com/vD4audndwK — Rafael Uzcátegui (@fanzinero) May 8, 2026

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