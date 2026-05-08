Exhuman los restos de Víctor Quero mientras estudiantes y familiares de presos políticos reclaman justicia

Bajo un fuerte despliegue de seguridad, las autoridades venezolanas ejecutaron este viernes 8 de mayo la exhumación de los restos de Víctor Hugo Quero Navas en el Cementerio Jardín de la Puerta. El procedimiento se dio a puerta cerrada apenas un día después de que el Ministerio para el Servicio Penitenciario admitiera que Quero Navas, de 51 años, falleció el 24 de julio de 2025 bajo custodia estatal, un hecho que mantuvo oculto a pesar de las constantes peticiones de información de su madre Carmen Teresa Navas.

Desde tempranas horas, el cementerio fue cerrado al público. Una trabajadora de un comercio de flores a las afueras del camposanto declaró a Runrun.es que, aproximadamente a las 8:00 de la mañana, comenzó el arribo de al menos una docena de patrullas policiales. Según el testimonio, aunque el cementerio suele estar abierto al público hasta las 5:00 de la tarde, las autoridades ordenaron el cierre de las instalaciones, una medida que aplican usualmente cuando son casos muy mediáticos.

Entrada del Cementerio Jardín de la Puerta – Foto: Daniela Gastón/Runrun.es

Exigencia de justicia y acompañamiento legal

Desde las afueras del cementerio, Stefania Migliorini, coordinadora jurídica de Caracas del Foro Penal, confirmó la realización del procedimiento y destacó la importancia del acompañamiento legal para garantizar la transparencia del acto. “El abogado va a velar porque se cumplan todos los procedimientos para poder exhumar el cadáver”, señaló Migliorini en declaraciones ofrecidas a Runrun.es, subrayando que el objetivo final es que “se consigan quiénes son las personas responsables de lo ocurrido”.

La abogada recordó que la señora Carmen Teresa Navas es víctima directa en este proceso de opacidad institucional. “Y ella lo que clama es justicia, porque ella lo que quería era tener a su hijo en sus brazos, en su cuidado, para que él pudiera salir adelante con su estado de salud”, afirmó.

#8May Stefania Migliorini, coordinadora jurídica de Caracas del Foro Penal, dijo desde el cementerio Jardín La Puerta que la madre de Víctor Quero está presente y acompañada por un abogado que velará por los procedimientos a cumplir en la exhumación pic.twitter.com/ur2VRy5Xtn — Runrunes (@RunRunesWeb) May 8, 2026

Tras la exhumación de los restos de Víctor Quero, cuyo cuerpo ya fue reconocido por su madre, según informó el reportero gráfico Rafael Hernández, los resultados de las evaluaciones forenses marcarán el inicio de una investigación formal por parte de la Fiscalía para determinar las causas reales de la muerte y las omisiones administrativas que mantuvieron a Quero Navas en situación de desaparición forzada durante más de un año.

Protesta en la UCV: “Justicia para Víctor Quero”

Mientras se desarrollaba la exhumación, un grupo de estudiantes y defensores de derechos humanos se concentró en la Universidad Central de Venezuela (UCV). Los manifestantes denunciaron la “negligencia criminal” del Estado y repudiaron el hecho de que la familia tuviera que esperar casi un año para conocer la muerte del joven.

Foto: Andrea González/Runrun.es

Ronaikel Aristigueta, dirigente estudiantil, calificó el hecho como una muestra de la vigencia de patrones represivos en el país. “Venezuela hoy se sigue derramando la sangre del pueblo venezolano y es aún más lamentable saber que este hecho ocurre cuando Víctor Hugo se encontraba bajo una desaparición forzosa y un Estado que no daba respuesta a sus familias”, denunció.

El estudiante cuestionó la narrativa oficial de cambio político en el país: “Hoy intentan plantearnos que es que el país ha dado un vuelco… la verdad es que hoy las prácticas en Venezuela siguen siendo las mismas”.

#08May Desde la UCV estudiantes, expresos políticos y familiares exigieron justicia por el caso de Víctor Hugo Quero: "Hoy intentan vender una imagen de que han cambiado las cosas en Venezuela, pero las prácticas siguen siendo las mismas", dijo el estudiante Ronaikel Aristigueta pic.twitter.com/o5ZbpgXqhy — Runrunes (@RunRunesWeb) May 8, 2026

Por su parte, Jessica Castro, familiar de un preso político, denunció que el caso de Víctor Quero es apenas la punta del iceberg de una crisis sistemática. “No vamos a descansar hasta que cada torturador y el ministro del Servicio Penitenciario, Julio García Zerpa, pague por cada uno de los crímenes de lesa humanidad que ha cometido”, sentenció.

La vocera advirtió que la tragedia de Carmen Navas se repite en cientos de hogares venezolanos. “Todavía nos quedan mucho más de 500 [presos políticos] y muchísimos más que están desaparecidos. Así como hicieron con la señora Carmen el día de ayer, tienen muchísimos más; todavía tenemos desapariciones forzadas”, afirmó Castro, exigiendo que los responsables paguen “por lo que hicieron a cada uno de nuestros presos políticos”.

"Todavía quedan más de 500 presos políticos, muchos desaparecidos (…) no vamos a descansar hasta que cada torturador y el ministro de Servicio Penitenciario paguen por los crímenes de lesa humanidad que han cometido", indicó Jessica Castro, familiar de un preso político pic.twitter.com/r53ubi5EuH — Runrunes (@RunRunesWeb) May 8, 2026

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