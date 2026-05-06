El Mañanero del 6 de mayo: A dos semanas del motín en Yare III no hay cifras oficiales de heridos

¡Buenos días! Aquí te servimos El Mañanero de este miércoles, 6 de mayo, ese rapidito de noticias que entra suave, pero despierta de golpe. El menú incluye “El primer sorbo”, una dosis fuerte de información para abrir los ojos, esa noticia que marca la agenda; “Recién salido del horno”, un resumen de los temas más importantes de las últimas horas; La “perla” del día, esa frase altisonante que te hará espabilar; “Lo que rompe en redes”, para que arranques la jornada a tono con los temas virales o tendencia en X, Instagram o TikTok; “Azuquita pa’l café”, un contenido curioso o inspirador para endulzar la mañana y “La ñapa”, con recomendaciones culturales, de información general o entretenimiento para que tu día tenga buen sabor hasta el próximo café.

El primer sorbo

A dos semanas del motín ocurrido en el Centro Penitenciario Yare III, el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció que las autoridades aún mantienen un silencio total sobre los hechos, sin ofrecer cifras oficiales de heridos ni una explicación clara sobre qué detonó la crisis.

Mediante una publicación hecha en sus redes sociales, la organización cuestiona si se trató de un conflicto entre internos o de un ataque de los custodios hacia la población penal, señalando que la opacidad y la impunidad parecen ser una política recurrente para ocultar el colapso del sistema carcelario.

Recién salido del horno: otras noticias

El viaje de Timoteo Zambrano alrededor de la talanquera

Exigen libertad de Luis Perozo tras nueva detención: había sido excarcelado en diciembre

¿Opacidad represiva? Fiscalía niega datos desagregados sobre Ley de Amnistía

Dólar/ Euro BCV

La perla del Día

“La misión de la Iglesia es predicar el Evangelio y la paz (…) Por eso, si alguien desea criticarme por anunciar el Evangelio, que lo haga con la verdad, pues la Iglesia se ha manifestado contra todas las armas nucleares durante años y no cabe duda alguna al respecto”, Papa León XIV.

Lo que rompe en redes

Josnars Baduel, hijo del general Raúl Isaías Baduel, cumplió seis años detenido y sus hermanas Andreína y Margareth denunciaron que en todo este tiempo no solo le quitaron su libertad, sino que también “han intentado arrebatarle su dignidad, su salud y su derecho a existir en condiciones humanas”.

Azuquita pa’l café

Una adolescente venezolana bailó tambor criollo en su escuela de educación secundaria en Seattle, Estados Unidos.

#Espectáculos | 🇻🇪🪘 Adolescente venezolana bailó tambor criollo en su escuela de educación secundaria en Seattle, EE.UU.



➡️ La joven, quien vistió un vestido blanco típico de la cultura criolla junto al tricolor, contagió a sus compañeros de alegría.



📹: mcl_223 pic.twitter.com/4zDySLqtDr — Notitarde (@webnotitarde) May 5, 2026

La ñapa (recomendamos…)

La viajera polaca-australiana Kinga Tanajewska mostró cómo fue su viaje a Venezuela a través de la frontera terrestre con Colombia, paso por el que cruzó en motocicleta.