El Mañanero del 29 de abril: El futuro la atención del VIH en Venezuela y otras noticias

¡Buenos días! Aquí te servimos El Mañanero de este miércoles, 29 de abril, ese rapidito de noticias que entra suave, pero despierta de golpe. El menú incluye “El primer sorbo”, una dosis fuerte de información para abrir los ojos, esa noticia que marca la agenda; “Recién salido del horno”, un resumen de los temas más importantes de las últimas horas; La “perla” del día, esa frase altisonante que te hará espabilar; “Lo que rompe en redes”, para que arranques la jornada a tono con los temas virales o tendencia en X, Instagram o TikTok; “Azuquita pa’l café”, un contenido curioso o inspirador para endulzar la mañana y “La ñapa”, con recomendaciones culturales, de información general o entretenimiento para que tu día tenga buen sabor hasta el próximo café.

El primer sorbo

¿Hay más futuro en el pasado de Venezuela que en su presente? Al menos en lo que respecta a la atención médica de calidad para las personas que viven con el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), todo apunta a que sí.

Personas que viven con VIH, activistas y especialistas coinciden en que ante el retroceso de los últimos 20 años, el desafío no es solo avanzar: es recuperar un modelo de atención integral que Venezuela tuvo y perdió.

Recién salido del horno

18 ONG exigen una ruta electoral “clara” para reinstitucionalizar el país

El Rodeo I impone una “ejecución en cámara lenta” contra presos políticos por falta de atención médica

Fe de vida confirma el delicado estado de salud de Josnars Baduel

“Nos faltan más de 500”: Convocan a protesta mundial por presos políticos venezolanos el #3May

EGU regresó del reposo médico con estos cuatro dardos sobre la situación del país

Dólar/ Euro BCV

La perla del día

“A una semana de los hechos, las cinco muertes registradas siguen sin esclarecerse. En tanto, el silencio del Ministerio de Servicios Penitenciarios persiste, mientras el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo omiten su deber de actuar, convirtiéndose una vez más en cómplices por acción y omisión”, Observatorio Venezolano de Prisiones.

Lo que rompe en redes

Gannon Ken Van Dyke, el soldado estadounidense acusado de usar información clasificada para apostar sobre el operativo contra Nicolás Maduro del pasado 3 de enero, se declaró este martes 28 de abril no culpable ante una jueza federal en Nueva York.

#28Abr | El soldado estadounidense acusado de utilizar información clasificada sobre el operativo que llevó a la captura de Nicolás Maduro para ganar dinero en la plataforma de apuestas Polymarket se declaró no culpable ante la Justicia.



Gannon Ken Van Dyke, de 38 años de edad,… pic.twitter.com/D0E6AdYDYD — El Diario (@eldiario) April 28, 2026

Azuquita pa’l café

Una usuaria de Instagram publicó un video en el que muestra los estiramientos que hace su gatita cada vez que se despierta. La publicación alcanzó miles de reacciones.

La ñapa (recomendamos…)

El próximo jueves 30 de abril llega a la gran pantalla El Diablo Viste a la Moda 2, la secuela de la icónica película que se estrenará en cines 20 años después de la primera.