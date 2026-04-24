El pliego de urgencias que la USB presentó a la ministra Sanjuán para exigir soluciones

La Federación de Centros de Estudiantes de la Universidad Simón Bolívar (FCEUSB), respaldada por gremios de profesores, egresados y personal administrativo, entregó este jueves, 23 de abril, un documento formal a la ministra de Educación Universitaria, Ana María Sanjuán, denunciando la “crisis terminal” que atraviesa la institución.

Este encuentro tuvo lugar luego de que los estudiantes demandaran ser escuchados por la ministra, toda vez que ya lo había hecho con representantes estudiantiles de la Universidad Central de Venezuela (UCV).

En el documento publicado por la Federación en redes sociales, detallan una situación crítica que combina el colapso de la infraestructura con una parálisis institucional que ha provocado una deserción estudiantil masiva, reduciendo la matrícula de 10 000 a menos de 3000 estudiantes.

El punto central del reclamo es el restablecimiento de la legalidad interna. La FCEUSB denuncia que, desde septiembre de 2021, la universidad ha sido dirigida por autoridades impuestas por el CNU, lo que vulnera el Reglamento General de la USB.

En tal sentido, proponen la designación de rectores de transición que cumplan con los requisitos de ley y tengan como único mandato convocar a elecciones generales en el lapso legal establecido.

La misiva, firmada por Wilmary Venal, presidenta de la FCEUSB, señala que si bien la resolución de las carencias materiales es urgente para evitar un “cierre técnico”, la solución estructural requiere obligatoriamente el restablecimiento del orden democrático y la salida de las autoridades actuales. “Solo autoridades con legitimidad podrán rescatar el futuro de la Universidad Simón Bolívar”, dicta el comunicado.

Hoy 23 de abril, sostuvimos una reunión con la ministra @santajuanasanta y su equipo, en conjunto con @aeusb, @apusb, @unionusb y el representante de los trabajadores ante el consejo directivo.



Destacamos el entendimiento entre ambas partes y la disposición de entablar un camino… pic.twitter.com/1Bfvb9B1ub — FCEUSB (@FCEUSB) April 24, 2026

Colapso de servicios estudiantiles

Le petición elevada a la ministra incluye abordar la crisis de servicios básicos, situación que ha hecho casi imposible la permanencia de los estudiantes en los campus de Sartenejas y el Litoral.

Según el texto, de 105 unidades que operaban en 2012, hoy solo funcionan 3 unidades propias. En cuanto al comedor, este acumula dos semanas sin servicio por falta de presupuesto, gas y fallas de infraestructura.

También, los estudiantes denuncian que la beca de $5 mensuales no cubre ni el transporte básico, mientras se les intenta cobrar $1.5 por desayunos en el comedor.

Deterioro de la infraestructura y caimanes en la piscina

El documento revela cifras alarmantes sobre el déficit fiscal, el cual escaló de $ 2000 en 2024 a casi $8000 en 2025 sin recibir respuesta del Ministerio.

Entre las consecuencias destacan el deterioro de la biblioteca, cerrada mayoritariamente desde 2019 por contaminación de hongos y moho en alfombras y colecciones. Asimismo, muchos laboratorios y aulas están fuera de servicio por falta de iluminación, reactivos y tecnología obsoleta.

Además, denuncian el abandono total de la piscina olímpica, la cual ha llegado al extremo de albergar fauna silvestre (caimanes).

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