El Mañanero del 23 de abril: aulas vacías por paro de universidades

¡Buenos días! Aquí te servimos El Mañanero de este jueves, 23 de abril, ese rapidito de noticias que entra suave, pero despierta de golpe. El menú incluye “El primer sorbo”, una dosis fuerte de información para abrir los ojos, esa noticia que marca la agenda; “Recién salido del horno”, un resumen de los temas más importantes de las últimas horas; La “perla” del día, esa frase altisonante que te hará espabilar; “Lo que rompe en redes”, para que arranques la jornada a tono con los temas virales o tendencia en X, Instagram o TikTok; “Azuquita pa’l café”, un contenido curioso o inspirador para endulzar la mañana y “La ñapa”, con recomendaciones culturales, de información general o entretenimiento para que tu día tenga buen sabor hasta el próximo café.

El primer sorbo

En una demostración de unidad gremial, profesores y trabajadores universitarios respondieron masivamente al llamado a paro nacional de 24 horas. La jornada, marcada por pasillos vacíos y carteles de protesta, no solo busca un ajuste inmediato en las tablas salariales, sino que actúa como una medida de presión ante el Ejecutivo Nacional de cara a los anuncios económicos esperados para el próximo 1 de mayo.

El conflicto universitario en Venezuela ha llegado a un punto crítico debido a la pulverización del poder adquisitivo del personal académico y administrativo. Entre las precariedades destaca que los sueldos base de un profesor titular o un trabajador administrativo apenas cubren una fracción mínima de la Canasta Alimentaria, que hoy supera con creces los ingresos mensuales promedio.

Lee más detalles de lo que se registró durante esta jornada nacional.

Recién salido del horno: otras noticias

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Dólar/ Euro BCV

La perla del día

El ministro del Interior chavista, Diosdado Cabello, esquivó nuevamente el tema electoral en un acto en el marco de los primeros 100 días de gestión de la encargada con el aval de ee.uu., Delcy Rodríguez: “Cuando vengan las elecciones, veremos qué pasa. Eso no es lo que debe pararnos a nosotros.”

Lo que rompe en redes

Un “club de fans” de Antonio “Potro” Álvarez instó “encarecidamente” a Delcy Rodríguez a restituirlo en su cargo como superintendente del INH, pues lo consideran “fundamental” para el futuro de la hípica nacional.

🚨 ¡ÚLTIMA HORA VENEZUELA! 🚨🇻🇪



URGENTE — ¡LO ÚLTIMO! 🇻🇪 🇺🇸



"Club de fans" del Potro Alvarez pide "encarecidamente" a Delcy Rodríguez que lo restituya en la presidencia del INH.



¡AUNQUE USTED NO LO CREA! 👀 pic.twitter.com/Az0BTIPYt4 — ¡DIFUNDELO YA! (@DIFUNDELOYA) April 22, 2026

Azuquita pa’l café

Elena Rose está de visita en Caracas y le dio una emotiva sorpresa a los estudiantes del Colegio El Peñón. La intérprete venezolana recorrió los salones de la institución donde estudió, cantó en acústico el tema “Me lo merezco” y dejó como recuerdo un cuadro con un poema escrito por ella.

La ñapa (recomendamos…)

Este miércoles 22 de abril se difundió el tráiler de Coyote vs. Acme, la película de acción real y animación que llegará a los cines el 28 de agosto de 2026. Hace casi tres años Warner Bros. canceló su estreno cuando el filme ya estaba terminado.

La película, una mezcla de acción real y animación (estilo Who Framed Roger Rabbit?), sigue a Wile E. Coyote en su decisión de demandar a la Corporación ACME por todos los productos defectuosos que han fallado durante sus persecuciones al Correcaminos.