El Mañanero del 22 de abril: Las 24 horas de agonía en Yare III y otras noticias

¡Buenos días! Aquí te servimos El Mañanero de este miércoles, 22 de abril, ese rapidito de noticias que entra suave, pero despierta de golpe. El menú incluye “El primer sorbo”, una dosis fuerte de información para abrir los ojos, esa noticia que marca la agenda; “Recién salido del horno”, un resumen de los temas más importantes de las últimas horas; La “perla” del día, esa frase altisonante que te hará espabilar; “Lo que rompe en redes”, para que arranques la jornada a tono con los temas virales o tendencia en X, Instagram o TikTok; “Azuquita pa’l café”, un contenido curioso o inspirador para endulzar la mañana y “La ñapa”, con recomendaciones culturales, de información general o entretenimiento para que tu día tenga buen sabor hasta el próximo café.

El primer sorbo

Lo que comenzó como una alerta en redes sociales entre los familiares que pernoctaban en las cercanías del Centro Penitenciario Región Capital Yare III, se transformó rápidamente en una atmósfera de tensión por una situación de violenta suscitada en el penal, todo esto bajo el silencio total del Ministerio de Servicio Penitenciario, que se convertía en la primera barrera que debieron enfrentar quienes, desesperados, exigían saber si sus seres queridos seguían con vida.

El Ministerio Público dio el primer paso oficial el mismo lunes 20 de abril al anunciar el inicio de una investigación y la designación de una comisión de la Dirección de Protección de Derechos Humanos. El despacho de Larry Devoe designó una comisión de fiscales adscritos a la Dirección de Protección de Derechos Humanos, encabezada por un fiscal con competencia nacional.

El desenlace de esta jornada de incertidumbre llegó finalmente el 21 de abril con un comunicado del Ministerio Penitenciario que puso nombre y apellido a la tragedia. La confirmación del fallecimiento de cinco privados de libertad —identificados como Keivin Matamoros, Eliécer Córdoba, Erkin Ramos, José Andrade y Jean Carlos Jiménez— desnudó la realidad de un recinto que Ministerio describe como un “establecimiento de máxima seguridad destinado al resguardo de líderes negativos y miembros de bandas criminales”, reforzando un discurso estigmatizante sobre la población reclusa.

Recién salido del horno: otras noticias

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Dólar/Euro BCV

La perla

“Cada uno de ustedes, son las voces con autoridad moral para asegurarnos de que exista justicia y que no exista venganza; donde nosotros podamos ofrecerle el respeto a los derechos a quienes no los negaron. Es una lección a todo un país. No es impunidad. No es olvido”, MAría Corina Machado reunida con familiares de presos políticos, excarcelados, activistas de derechos humanos y allegados de personas fallecidas durante las protesta.

Lo que rompe en redes

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medicas cautelares al preso político Víctor Hugo Quero Navas, desaparecido desde hace más de un año, así como a su madre, la señora Carmen Navas, madre de Quero, quien activamente ha acudido a todas las instancias en búsqueda de su hijo y nunca ha recibido información sobre su paradero.

Azuquita pa’l café

Un funcionario de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) se volvió viral en redes sociales al realizar una parodia de la comedia “¿Dónde están las rubias?” que revolucionó los cines en el año 2004, sobre la icónica escena de Latrell Spencer cantando “A Thounsand Miles”.

La ñapa (recomendamos…)

Ya inició la preventa de entradas para asistir a las funciones que se proyectarán en Cines Unidos del documental “Iron Maiden: Burning Ambition”, dirigida por Malcolm Venville y que cinta narra el ascenso del grupo desde sus humildes comienzos en los pubs del este de Londres hasta convertirse en iconos mundiales del heavy metal.