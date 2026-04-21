Venció el plazo: Conatel sigue sin explicar por qué más de 200 sitios web siguen bloqueados en Venezuela

La organización VeSinFiltro denunció que la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) no ha respondido a las dos solicitudes de información pública presentadas el pasado 13 de marzo para conocer las razones detrás del bloqueo de más de 200 sitios web en Venezuela, 60 de ellos, medios de comunicación.

Este lunes, 20 de abril, VeSinFiltro informó a través de su cuenta en X que venció el plazo de 20 días hábiles que establece la ley para que el organismo ofreciera una respuesta formal, pero el ente, hasta el momento, ha guardado silencio.

“Tras vencerse el plazo de 20 días que tiene Conatel para responder sobre la solicitud de información que le hicimos el pasado 13 de marzo, volvimos para recordarle a su director, Enrique Quintana, que el silencio contraviene las obligaciones legales del Estado en materia de acceso a la información pública y mantiene la opacidad sobre decisiones que afectan directamente derechos fundamentales”, se lee en el post de X, en el que se informaba que comparecieron nuevamente a la sede del organismo.

VeSInFiltro aseguró que más de 30 organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación seguirán exigiendo el desbloqueo de todo el ecosistema digital así como las medidas que restringen el acceso a internet en Venezuela.

⚠️ Se venció el plazo de 20 días hábiles sin que @Conatel haya emitido respuesta a nuestra solicitud de información pública entregada el 13 de marzo.



Exigimos una respuesta formal y que Conatel levante todas las medidas que restringen el acceso a internet en Venezuela. pic.twitter.com/j1Ac3rOSr3 — VE sin Filtro (@vesinfiltro) April 21, 2026

Solicitud ignorada

El pasado 13 de marzo, en el marco del Día Mundial contra la Censura en Internet, VeSinFiltro, junto a más de treinta organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación, acudieron a la sede de Conatel para exigir el levantamiento definitivo de los bloqueos que afectan el ecosistema digital venezolano.

A través de una comunicación formal dirigida al Director General, Enrique Quintana Sifontes, la coalición de organizaciones señaló que los bloqueos administrativos y discrecionales se han acumulado por más de quince años, afectando a 206 dominios, 65 medios de comunicación y 30 sitios de herramientas de evasión de censura (VPN). También a plataformas como la red social X y herramientas de comunicación como Signal.

En el documento, las organizaciones enfatizaron que el acceso a un internet libre es una obligación del Estado y una condición indispensable para la gobernabilidad y el respeto a los derechos humanos.

La solicitud principal presentada a la institución estatal es clara: Conatel puede, de oficio y sin necesidad de cambios legales, ordenar a todos los proveedores de internet de Venezuela el cese inmediato y general de los bloqueos. Esto permitiría una “limpieza” de medidas restrictivas, incluyendo aquellas que persisten de órdenes ya rescindidas o que afectan a sitios web extintos.

Además del exhorto, VeSinFiltro entregó al ente regulador una solicitud formal de información pública amparada en los artículos 51, 141 y 143 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En dicho documento se exige que la institución aclare:

Los criterios y bases legales utilizados para ordenar el filtrado de contenidos.

La lista detallada de dominios, URL y servicios bloqueados actualmente.

Los procedimientos técnicos empleados para identificar qué aplicaciones o páginas limitar.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

