Ruta FMI-Venezuela: Sinceración de datos frente a planes de Delcy Rodríguez sobre servicios públicos

Tras siete años de interrupción, el Fondo Monetario Internacional (FMI) oficializó este jueves 16 de abril la reactivación de sus relaciones con Venezuela. La medida marca un giro en la política financiera internacional hacia el país.

Según la Directora Gerente, Kristalina Georgieva, la decisión actual responde a la opinión mayoritaria de los países miembros, permitiendo que Venezuela recupere su estatus activo dentro de la institución.

Desde Washington, el FMI señaló que esta es una adoptada en consonancia con “las opiniones de los miembros del Fondo Monetario Internacional que representan la mayoría del poder de voto total del FMI”, según el comunicado oficial difundido por el organismo.

Guiado por la opinión de los países miembros que representan la mayoría del poder de voto, y según una práctica de larga data, el Fondo anunció que reanuda relaciones con las autoridades venezolanas, suspendidas desde 2019 por cuestiones de reconocimiento. https://t.co/HL8d9d65FH — FMI (@FMInoticias) April 17, 2026

Los tres pilares de la hoja de ruta del FMI

Durante una rueda de prensa realizada este 17 de abril, Georgieva detalló que el organismo ya se encuentra trabajando a nivel técnico con el Ministerio de Economía y Finanzas y el Banco Central de Venezuela. El plan de acción se divide en tres tareas fundamentales:

Transparencia de datos: Actualizar las estadísticas económicas del país, las cuales presentan un rezago crítico que impide la toma de decisiones efectivas. “No puedes tomar buenas decisiones si no tienes buenos datos”, señaló.

Fortalecimiento institucional: Priorizar la “construcción de capacidad” y el robustecimiento de las instituciones financieras venezolanas.

Apoyo financiero: La posibilidad de implementar un programa de asistencia económica coordinado con el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

“No va a ser un proceso fácil. Después de la euforia viene la realidad, y esto requerirá esfuerzos de ambos lados”, advirtió Georgieva, aunque se mostró optimista por la “buena fe” demostrada en los contactos iniciales.

🇻🇪 Directora del FMI dice que acelerará acceso de Venezuela a financiamiento internacional



📢 La directora del FMI, Kristalina Georgieva, aseguró que el organismo actuará “con gran celeridad” para facilitar el acceso de Venezuela a programas de crédito, tras la reanudación de… pic.twitter.com/XbKVgnrZJU — EVTV (@EVTVMiami) April 17, 2026

La postura de Venezuela: Servicios públicos y activos

Delcy Rodríguez, presidenta encargada con el aval de Estados Unidos, calificó la noticia como una “victoria de la diplomacia venezolana”. Según la funcionaria, esta normalización permitirá acceder a derechos y activos que se encontraban congelados. Además, afirmó que no está previsto que haya endeudamiento.

“Es una victoria de la diplomacia venezolana porque estamos recuperando no solamente las responsabilidades que tenemos dentro del organismo, sino también los derechos y activos congelados que tiene nuestro país en este organismo, que nos permitirán invertir de manera inmediata en servicios públicos, recuperación del sistema eléctrico nacional, que es tan importante y ha estado golpeado por las sanciones”, señaló Rodríguez.

A juicio de Rodríguez, esto también “va a ser fortalecer nuestras reservas internacionales y dar mejor equilibrio a nuestros indicadores macroeconómicos”.

ÚLTIMA HORA | Delcy Rodriguez descarta plan de endeudamiento tras el reingreso de Venezuela al Fondo Monetario Internacional.



"No, no está previsto ningún programa de endeudamiento con el FMI", afirmó. https://t.co/yTIPIvXb8d pic.twitter.com/lliGcRE2EZ — AlbertoRodNews (@AlbertoRodNews) April 17, 2026

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