Confirman llamado a paro de 24 horas en la UCV el próximo 22 de abril

José Gregorio Afonso, presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela (Apucv), confirmó un paro de 24 horas el próximo 22 de abril para exigir mejoras salariales.

“Ayer -14 de abril- anunciamos un paro en el sector universitario. Estamos obligados por la magnitud de la crisis, va a seguir la movilización, la presión, las marchas, los paros… todas las acciones que tengamos que hacer porque está claro que el país tiene que cambiar la dirección en materia salarial”, declaró Afonso a los medios de comunicación durante la protesta que tuvo lugar este 15 de abril en las adyacencias de la Fiscalía.

#15Abr #Venezuela #Educación #Protestas

José Gregorio Afonso advirtió que, de no obtener respuestas, continuarán las movilizaciones por mejoras salariales y confirmó un paro de 24 horas de profesores de la UCV el 22 de abril. – @eldiario pic.twitter.com/OkEUkC5qvb — Reporte Ya (@ReporteYa) April 15, 2026

“No estamos en contra de la universidad”

El pasado martes, el vicepresidente de la Apucv, profesor Luis Crespo, anunció el paro de 24 horas en la UCV y asomó que podría extenderse.

“El 22 vamos a paralizar las actividades en la UCV. No estamos en contra de la universidad, ni estamos vulnerando los derechos de los estudiantes, aquí se están vulnerando los derechos fundamentales de los trabajadores y nosotros como trabajadores pertenecemos a ese sector”, expuso Crespo en una asamblea de trabajadores.

#AlMomento | Profesor Luis Crespo (@camberin) Vicepresidente de la @APUCV anuncia paro de 24 horas para el próximo miércoles #22Abr en la Universidad Central de Venezuela



“No estamos en contra de la universidad, ni estamos vulnerando los derechos de los estudiantes, aquí se… pic.twitter.com/NNnPFq4NqY — Viva la UCV (@VivaLaUCV) April 14, 2026

Por su parte, Argelia Castillo, secretaria general del Sindicato Nacional Asociación de Profesionales Universitarios en Funciones Administrativas y Técnicas de la Universidad Central de Venezuela, invitó a las autoridades universitarias de la UCV y de las demás universidades a sumarse al paro de 24 horas convocado por los gremios universitarios.

#AlMomento | Argelia Castillo (@orlenin) Secretaria General de @apufatucv invita a las autoridades universitarias de la UCV y de las demás universidades a sumarse al paro de 24 horas convocado por los gremios universitarios para el próximo #22Abr en la UCV pic.twitter.com/D08QunAwct — Viva la UCV (@VivaLaUCV) April 14, 2026

Apoyo firme

Miguelangel Suárez, presidente de la Federación de Centros Universitarios de la UCV, aseguró que el movimiento estudiantil apoya firmemente cualquier iniciativa o movilización que ejerza la presión necesaria para lograr las mejoras reivindicativas que los trabajadores exigen y merecen.

“El movimiento estudiantil apoya a sus profesores, apoya a sus trabajadores y a los profesionales universitarios y estaremos movilizándonos”, dijo Suárez.

#EnVideo | El Presidente de la FCU-UCV, Br. Miguelangel Suárez, aseguró que el movimiento estudiantil apoya firmemente cualquier iniciativa o movilización que ejerza la presión necesaria para lograr las mejoras reivindicativas que los trabajadores exigen y merecen.



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Desde el 25 marzo de 2022 —último aumento anunciado por el gobierno del expresidente Nicolás Maduro— el salario mínimo de los trabajadores en Venezuela se mantiene estancado en Bs. 130 mensuales, lo que en ese entonces equivalía a 30 dólares, hoy en día son 0.27 centavos de dólar, una cifra que está muy por debajo del umbral de pobreza extrema recientemente actualizado por el Banco Mundial, que establece que una persona necesita al menos tres dólares diarios para no ser considerada en esa condición.

De acuerdo a cifras emitidas por el Centro de Documentación y Análisis de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM), el costo de la canasta básica se ubicó en enero de 2026 en 677,17 dólares, es decir, un trabajador necesita más de 2000 meses de salario mínimo para cubrir un mes de alimentación.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.







