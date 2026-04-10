El Mañanero del 10 de abril: AN oficialista designa nuevo fiscal general y defensora del Pueblo

¡Buenos días! Aquí te servimos El Mañanero de este viernes, 10 de abril, ese rapidito de noticias que entra suave, pero despierta de golpe. El menú incluye “El primer sorbo”, una dosis fuerte de información para abrir los ojos, esa noticia que marca la agenda; “Recién salido del horno”, un resumen de los temas más importantes de las últimas horas; La “perla” del día, esa frase altisonante que te hará espabilar; “Lo que rompe en redes”, para que arranques la jornada a tono con los temas virales o tendencia en X, Instagram o TikTok; “Azuquita pa’l café”, un contenido curioso o inspirador para endulzar la mañana y “La ñapa”, con recomendaciones culturales, de información general o entretenimiento para que tu día tenga buen sabor hasta el próximo café.

El primer sorbo

La Asamblea Nacional de corte oficialista escogió este jueves, 9 de abril, quiénes serán los nuevos titulares del Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo. El nuevo fiscal general será el abogado Larry Devoe, quien ya había sido designado como titular encargado de la Fiscalía; y como defensora quedará Eglée González Lobato, también abogado.

Durante la sesión parlamentaria, el diputado oficialista Giuseppe Alessandrello, presidente de la comisión encargada de los elegibles, presentó el informe final ante la plenaria del Parlamento, donde se encontraban 32 postulados para el cargo de fiscal general y 37 para el de defensor del Pueblo.

En tal sentido, la diputada Carolina García Carreño, de la bancada oficialista, propuso el nombre de Devoe para el cargo de fiscal general de la República quien quedó electo al obtener la mayoría de los votos, mientras que el diputado Henrique Capriles propuso a la doctora Magaly Vásquez González.

Con respecto a la elección del nuevo defensor, el nombre de Eglée González Lobato fue propuesto por el parlamentario David Uzcátegui. A su vez, el diputado Henri Falcón presentó a Marialbert Barrios como la opción de su bancada parlamentaria. Barrios solo obtuvo 10 votos, por lo que la ganadora fue González Lobato.

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Dólar/Euro BCV

La perla

Lo que rompe en redes

Luego de nueve años de silencio, el Ministerio de Salud publicó en su página web un boletín epidemiológico el cual no salda la deuda sobre información en materia sanitaria en el país.

El boletín epidemiologico venezolano ha sido publicado, lo cual celebro sin duda. Luego de 10 años sin información epidemiologica. Lo pueden ver aquí : https://t.co/5dD7QpYdI1

No puedo evitar la similitud entre este hecho y la liberación de presos de conciencia. Ojalá: nunca más — Dr. Julio Castro (@juliocastrom) April 9, 2026

Azuquita pa’l café

Thian es un niño que venció el cáncer y, al salir del hospital, se encontró con una emotiva sorpresa: fue recibido por una orquesta y el apoyo de toda su familia tras ganar la batalla contra esta enfermdad.

La ñapa (recomendamos…)

La Miss Venezuela 2025 Clara Vegas conversó con la presentadora de televisión Erika De La Vega, en una entrevista en la que mostró su lado más personal.