El Judas de la injusticia ardió frente a El Helicoide

Durante este domingo de resurrección, familiares de presos políticos realizaron la “quema de Judas”, tradición en la que se prende fuego a una figura que representa a Judas Iscariote, simbolizando el triunfo del bien sobre el mal, la purificación y el castigo a la traición.

La actividad tuvo en las inmediaciones de la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) del Helicoide, en Caracas. Pero en lugar de quemar una figura que represente a alguna persona, los familiares de presos políticos quemaron un muñeco que simboliza “la injusticia”.

Los familiares prendieron fuego a un muñeco elaborado con hojas y telas, “evocando la tradicional quema de Judas”, para denunciar la injusticia que sigue imperando “como una traición a la verdad, la justicia y la dignidad”, según señaló el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve) en redes sociales.

“Al cumplirse más de dos meses de lucha en las inmediaciones de la cárcel de El Helicoide, familiares, amigos y defensores continúan exigiendo la libertad de todos los presos políticos”, añadió la organización en su publicación.

88 DÍAS | Familiares quemaron el Judas de la injusticia durante la Vigilia 88 en El Helicoide



Al cumplirse más de dos meses de lucha en las inmediaciones de la cárcel de El Helicoide, familiares, amigos y defensores continúan exigiendo la libertad de todos los presos políticos.… pic.twitter.com/dwCsye5aNw — Comité por la Libertad de los Presos Políticos (@clippve) April 6, 2026

Chavistas también queman simbólicamente a Trump

Simpatizantes del oficialismo también se concentraron el domingo en la parroquia 23 de Enero para quemar un muñeco que tenía una fotografía del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

En algunas imágenes de la actividad se puede ver un afiche detrás del muñeco que representa a Trump, donde hay un dibujo titulado “La Sayona” –término peyorativo que usa el oficialismo para referirse a la líder opositora, María Corina Machado, en tono de burla- con el mensaje de agradecimiento que ella le dio al presidente norteamericano cuando le dedicó el Premio Nobel de la Paz.

Foto: EFE

En la parroquia El Valle, también quemaron a un muñeco con los rostros de Trump, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu; y María Corina Machado.

Por su parte, en La Candelaria, el activista y preso político Carlos Julio Rojas denunció el pasado domingo que la “exagerada” presencia policial impidió la tradicional quema de Judas frente al mural de los caídos en protesta, que había tenido lugar durante 15 añós.

“Ya no está Nicolás Maduro pero con Delcy Rodríguez continúa el legado de represión y amenazas de detención ¡La dictadura sigue con diferente rostro! #ProtestarNoEsDelito“, advirtió en un mensaje en X.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.