Machado se reunió con Rubio y le agradeció su compromiso “con la democracia y la libertad”

La dirigente opositora, María Corina Machado, compartió en sus redes sociales una imagen junto al secretario de Estado, Marco Rubio, posterior al encuentro que ambos sostuvieron este 31 de marzo.

La reunión, que se celebró en la sede del Departamento de Estado, en Washington, sería la tercera en el año que sostienen ambos políticos. La primera confirmada ocurrió el 28 de enero y una segunda fue reseñada a principios de marzo. Ambos encuentros se enfocaron en la transición democrática y la estabilidad económica de Venezuela

La líder opositora calificó de “excelente” la conversación y le agradeció al funcionario estadounidense, de ascendencia cubana, “su compromiso con la democracia, la libertad y el bienestar de los venezolanos”.

“¡Se acerca el día en que reuniremos a nuestras familias en Venezuela! ¡Avanzamos!”, escribió Machado en sus redes sociales.

No trascendió en un primer momento cuál fue la agenda específica que abordaron Machado y Rubio.

“Venezuela necesita un gobierno democrático estable”

Previo a esta conversación del 31 de marzo, Marco Rubio conversó con Al Jazeera sobre los avances del plan de tres fases que la administración de Donald Trump propuso para Venezuela, luego de la captura el pasado 3 de enero de Nicolás Maduro.

“Creo que todo avanza muy bien. Lo dijimos desde el primer día después de esa operación. Dije que nuestra esperanza es, en primer lugar, estabilizar el país. No queríamos ver una guerra civil. No queríamos ver un colapso sistémico. No queríamos ver una migración masiva. No han visto nada de eso. Lo que hemos visto es que, por primera vez en décadas, Venezuela está vendiendo su petróleo en el mercado global a precio de mercado, y ese dinero regresa a Venezuela y se invierte en beneficio del pueblo venezolano. Se destina a la compra de material y equipo médico, al pago de los salarios de maestros, policías, funcionarios públicos y trabajadores de saneamiento, entre otros. Es, por lo tanto, un aspecto muy importante”, sostuvo.

Rubio insistió en que la fase posterior a la estabilización “o simultánea a ella” (la recuperación) buscará recuperar los elementos que permiten al país prosperar y crecer: atraer de nuevo a las empresas y generar la estabilidad necesaria para su reactivación.

“Estamos viendo que esto empieza a suceder. Pero también se observa el resurgimiento de la vida civil. Ahora se permite la actividad de los medios de comunicación independientes. Se ha liberado a presos políticos. Los partidos políticos se están reorganizando. La gente vuelve a expresarse y a participar en la vida pública”, insistió.

Rubio destacó que para que Venezuela pueda desarrollar todo su potencial económico, “necesita un gobierno democrático estable en el que la gente esté dispuesta a invertir, porque sabe que estará protegida por las leyes y la legitimidad”. Esta sería la fase de la transición.

“Así que estamos bien encaminados para lograrlo. Gran parte del mérito corresponde a las autoridades interinas que han asumido esta responsabilidad. Hemos reabierto nuestra embajada. Mantenemos un diálogo diario con ellos. Nos sentimos muy optimistas al respecto”, expresó.

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