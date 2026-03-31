OEA pide “transparencia” en designación de fiscal y defensor en Venezuela

Este martes, 31 de marzo, la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA) instó a las autoridades venezolanas a garantizar que los procesos de designación del fiscal general de la República y del defensor del Pueblo se realicen bajo estándares mínimos de “transparencia, mérito y participación ciudadana”.

El secretario general de la Organización de los Estados Americanos, Albert Ramdin, a través de su cuenta en X , aseguró que la elección de dichas autoridades que ofrezcan garantías creíbles de independencia para todos los sectores del país, puede convertirse en un paso clave para avanzar hacia la reconciliación nacional y una eventual transición democrática.

Ramdin recordó que la legitimidad de estas designaciones es fundamental para fortalecer la institucionalidad y recuperar la confianza pública en órganos esenciales para la protección de derechos y la administración de justicia.

La Secretaría General reiteró además su disposición a acompañar al país en este proceso. “Como he señalado anteriormente, la Secretaría General de la OEA está dispuesta a apoyar a Venezuela en la atención de sus desafíos institucionales”, expresó.

El pronunciamiento llega en un momento en el que distintos sectores nacionales e internacionales han pedido que la renovación de autoridades en el sistema de justicia venezolano se realice con criterios verificables de independencia y sin interferencias políticas.

Las autoridades venezolanas deben garantizar que los procesos de designación del Fiscal General de la República y del Defensor del Pueblo cumplan con los estándares mínimos de transparencia, mérito y participación ciudadana.



La designación de autoridades que ofrezcan garantías… pic.twitter.com/1H7fYpVi7x — Albert R. Ramdin – OAS Secretary General (@SG_OEA_OAS) March 31, 2026

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