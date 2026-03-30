El Mañanero del 30 de marzo: Con o sin rayos del sol en Venezuela aún se vive entre constantes apagones

¡Buenos días! Aquí te servimos El Mañanero de este lunes 30 de marzo, ese rapidito de noticias que entra suave, pero despierta de golpe. El menú incluye “El primer sorbo”, una dosis fuerte de información para abrir los ojos, esa noticia que marca la agenda; “Recién salido del horno”, un resumen de los temas más importantes de las últimas horas; La “perla” del día, esa frase altisonante que te hará espabilar; “Lo que rompe en redes”, para que arranques la jornada a tono con los temas virales o tendencia en X, Instagram o TikTok; “Azuquita pa’l café”, un contenido curioso o inspirador para endulzar la mañana y “La ñapa”, con recomendaciones culturales, de información general o entretenimiento para que tu día tenga buen sabor hasta el próximo café.

El primer sorbo

El sol calienta, pero no apaga la luz. Eso es lo que le dicen los venezolanos a la presidenta encargada Delcy Rodríguez quien el 21 de marzo lanzó un Plan Nacional de Ahorro Eléctrico de 45 días, señalando que “pasaje perpendicular de los rayos solares” aumenta el riesgo de fallas del sistema. El anuncio llegó 24 horas después de que Zulia, Táchira, Mérida y Trujillo amanecieran a oscuras tras una caída masiva de la red. En la calle, la respuesta fue unánime: esto no es el sol, esto es desidia de décadas.

La excusa tampoco es nueva. Jesse Chacón, ministro de Energía entre 2013 y 2015, usó el mismo argumento durante su gestión, que incluyó tres grandes apagones nacionales. Más de una década después, el libreto no cambió, pero el deterioro sí. Desde los mega apagones de 2019, la crisis se volvió cotidiana. En Mérida, Rodrigo cuenta que la luz se va todos los días, cuenta al menos siete cortes semanales de cuatro horas cada uno. “¿Trabajar? No se puede. ¿Estudiar? No se puede”, dice.

El drama se multiplica en el Zulia, donde el calor convierte cada apagón en una tortura literal. En el barrio El Manzanillo de Maracaibo, los vecinos sacan sus colchones a la calle para poder dormir. En Cabudare, estado Lara, Roberto se levanta a las 4:30 de la madrugada para cocinar antes de que llegue el corte. La emprendedora Isabela Romero vio quemarse su televisor y dañarse las neveras de su local de comida ubicado en San Cristóbal, estado Táchira. Y todo lo anterior sin contar que los apagones también dejan sin agua y sin gasolina, porque las bombas de los pozos y las estaciones de servicio dependen de la electricidad para funcionar.

Los expertos confirman que el problema va mucho más allá del clima. Según datos de la Cámara Venezolana de la Construcción, el Sistema Eléctrico Nacional operaba para 2023 apenas al 31,3% de su capacidad instalada. El ingeniero José de Viana, profesor de la UCAB, lo resume sin rodeos: esto no es una falla técnica, sino “un profundo fracaso institucional y financiero”. Entre las causas señala la desinversión en plantas termoeléctricas, la falta de combustible para turbinas —aunque Venezuela es un país petrolero—, más de 800 kilómetros de red inestable por falta de mantenimiento y una fuga masiva del talento especializado.

Recién salido del horno: otras noticias

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La cita

“Si ustedes quieren reconciliación vamos a una elección, vamos a medirnos. Qué mejor manera de dirimir nuestros conflictos que sea el ciudadano el que decida qué es lo que quiere”, dijo coordinador nacional de Vente Venezuela, Henry Alviarez, en la reapertura de la sede en Caracas de la organización.

Lo que rompe en redes

Este fin de semana se hizo viral en redes sociales una entrevista del diputado Nicolás Maduro Guerra, hijo de Nicolás Maduro, en la que describió cómo se sintió su padre y Cilia Flores tras su segunda audiencia en la Corte del Distrito Sur de Nueva York. Según su versión, ambos estaban “muy complacidos” con el desempeño de su defensa frente al juez Alvin Hellerstein.

“Cilia estaba extasiada… y dijo que los argumentos de la defensa fueron brillantes”, expresó. El parlamentario recordó que la llamada “primera combatiente” es abogada y dijo que fue litigante en Venezuela durante 20 años. En conversación con el periodista y viceministro Alberto Alvarado, Maduro Guerra indicó que Flores es su “segunda madre”.

Azuquita pa’l café

Un año y un mes estuvo presa en la cárcel de mujeres La Crisálida la abogada Blanca Suárez, apoderada del diario La Voz. La excarcelaron este sábado 28 de marzo, informó el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (Sntp) en su cuenta de X. Aunque sus abogados solicitaron el sobreseimiento del caso, en el marco de la Ley de Amnistía, recibió la libertad por una sentencia absolutoria dictada en el tribunal de la causa.

Al salir de prisión, visiblemente conmovida, Suárez agradeció a Dios, a su familia, al gremio periodístico dentro y fuera de Venezuela, y a todas las personas que contribuyeron a su liberación. “Reconstruiremos nuestro país… aquí estamos para seguir trabajando”, expresó.

La ñapa” (recomendamos…)

La película Aún es de noche en Caracas está disponible en Netflix. Es una adaptación de la novela La hija de la española, de Karina Sainz Borgo.