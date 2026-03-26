Trump dice que Maduro podría enfrentar más cargos en EE.UU.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este jueves, 26 de marzo, que el proceso judicial contra Nicolás Maduro apenas comienza. Durante una reunión de gabinete en la Casa Blanca, el republicano afirmó que el sistema de justicia podría presentar nuevos casos contra el mandatario capturado el pasado 3 de enero en Caracas durante una operación militar.

Trump sugirió que las acusaciones actuales son solo la punta del iceberg. “”Imagino que vendrán otros juicios, ya que, en realidad, solo se le ha procesado por una fracción de los delitos que ha cometido. Se presentarán otros casos”, sentenció Trump, quien además reiteró sus denuncias de que Maduro habría “vaciado sus prisiones” hacia territorio estadounidense, un hecho que el mandatario calificó como un cargo grave que aún debe formularse formalmente.

El mandatario fue tajante en señalar a Maduro como uno de los “principales proveedores de drogas” que ingresan a EE. UU. y celebró que, tras años de eludir la justicia, finalmente pueda comparecer ante la ley de ese país.

“Fue una gran operación militar para capturar a un hombre sumamente peligroso, alguien que ha asesinado a muchísimas personas y que ha forzado a otras a entrar en nuestro país (…) Fue uno de los principales proveedores de drogas que ingresan en nuestra nación. Ahora ha sido capturado y, supongo, se le está garantizando un juicio justo“, agregó.







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Trump pide más cargos contra Maduro y lo tilda de asesino.



"Un hombre muy peligroso que ha matado a muchas personas y ha obligado a gente a entrar en nuestro país. Increíble, ha vaciado sus cárceles en Venezuela, las ha vaciado en nuestro país, y espero que se… pic.twitter.com/LbUDvQAk8r — Emmanuel Rincón (@EmmaRincon) March 26, 2026

Segunda audiencia en Nueva York

Las declaraciones se producen el mismo día en el que Maduro acude a una segunda audiencia ante un juez federal de Nueva York desde su captura. Actualmente, el exmandatario enfrenta acusaciones de conspiración narcoterrorista, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos contra Estados Unidos.

Por su parte, a Cilia Flores la señalan de cuatro cargos relacionados con la conspiración para importar sustancias ilícitas y posesión de armas de guerra.

En su primera comparecencia, Maduro se declaró “no culpable” y dijo que era un “prisionero de guerra”. La expareja presidencial está recluida en el Metropolitan Detention Center (MDC) de Brooklyn, una cárcel federal de alta seguridad que alberga detenidos antes del juicio que es famosa por alojar a reclusos de alto perfil.

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