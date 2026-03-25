Insisten en participación de la ciudadanía tras prórroga para designar fiscal y defensor

La Asamblea Nacional (AN) aprobó este martes 24 de marzo una prórroga de 48 horas para el Comité de Evaluación de Postulaciones del Poder Ciudadano. Esta extensión tiene como objetivo continuar la revisión de los perfiles de los aspirantes a los cargos de Fiscal General de la República y Defensor del Pueblo.

Según informó el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, el nuevo plazo —que vence el jueves 26 de marzo— busca permitir la evaluación profunda de las credenciales de quienes ya se postularon, así como la incorporación de nuevos documentos. Rodríguez admitió que, aunque existe un grupo de casi 60 preseleccionados que cumplen con los requisitos, aún no se ha logrado un “nombre de consenso” para las designaciones.

AN chavista dio prórroga de 48 horas para designar Fiscal General y Defensor del Pueblo – NotiExpressColor https://t.co/emj13xDI2d pic.twitter.com/zEOuoMc1F9 — NotiExpresColor (@NotiExpressColo) March 25, 2026

Sociedad civil exige transparencia e independencia

Diversas organizaciones de derechos humanos y especialistas han manifestado su preocupación ante el manejo del proceso. La ONG Cofavic enfatizó la necesidad de una renovación profunda, señalando que “la falta de cumplimiento de las obligaciones de protección, garantía y respeto a los derechos humanos ha caracterizado las recientes gestiones”.

Asimismo, la organización exigió incluir a sectores de la vida nacional para garantizar representatividad “no solo político-partidista, sino de representantes de las universidades, gremios profesionales y organizaciones de la sociedad civil”.

La falta de cumplimiento de las obligaciones de protección, garantía y respeto a los derechos humanos ha caracterizado las recientes gestiones de la Fiscalía General y de la Defensoría del Pueblo.



Por esa razón, en este momento es crucial llevar a cabo una reestructuración… pic.twitter.com/tCE8oIOi75 — COFAVIC (@COFAVIC) March 25, 2026

Por su parte, Acceso a la Justicia subrayó que cualquier prórroga debe ser aprovechada para el escrutinio público. El proceso “debe contemplar la participación de la ciudadanía a través del lapso de objeciones, garantizando el control social sobre los candidatos al Poder Ciudadano”.

El proceso de designación del fiscal general y el defensor del pueblo ha sido extendido por 48 horas, de acuerdo a lo aprobado ayer por la AN. Debe contemplar la participación de la ciudadanía a través del lapso de objeciones, garantizando el control social sobre los candidatos… pic.twitter.com/UthzZR2RBR — Acceso a la Justicia (@AccesoaJusticia) March 25, 2026

A su vez, el Centro de DDHH de la Universidad Católica Andrés Bello alertó sobre la opacidad del comité, afirmando que “la ausencia de reglamento, cronograma y criterios de evaluación (…) limita el escrutinio público y reduce la transparencia del proceso”.

#Venezuela | La ausencia de reglamento, cronograma y criterios de evaluación en el proceso de designación de elección de Fiscal General y de Defensor del Pueblo limita el escrutinio público y reduce la transparencia del proceso. pic.twitter.com/ARBSmKJqO8 — Centro DDHH UCAB (@CDH_UCAB) March 25, 2026

Rechazan reabrir lapso de postulaciones

El abogado y doctor en Derecho, Ramón Escovar León, calificó la decisión como un retroceso institucional y un quiebre de las reglas de juego:

“Reabrir el lapso de postulaciones para Fiscal y Defensor es viciar de nulidad absoluta el procedimiento. Los lapsos son preclusivos y no se pueden reabrir”, sentenció Escovar León en su cuenta de X.

Para el especialista, el trasfondo de esta medida no es técnico sino de conveniencia: “Todo indica que no es un problema jurídico, sino político: ajustes internos de carácter politiquero que se intentan resolver a costa de la institucionalidad”. Concluyó que la verdadera salida es publicar los baremos y asegurar la “independencia e imparcialidad de los elegidos”.

Reabrir el lapso de postulaciones para Fiscal y Defensor es viciar de nulidad absoluta el procedimiento.

Los lapsos son preclusivos y no se pueden reabrir.

Cuando las reglas cambian en medio del proceso, la ley deja de ser límite y se convierte en expresión pura de la vocación… — Ramón Escovar León (@rescovar) March 24, 2026

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