El Mañanero del 23 de marzo: La disculpa tardía de Ernesto Villegas y otras noticias

¡Buenos días! Aquí te servimos El Mañanero de este lunes, 23 de marzo, ese rapidito de noticias que entra suave, pero despierta de golpe. El menú incluye “El primer sorbo”, una dosis fuerte de información para abrir los ojos, esa noticia que marca la agenda; “Recién salido del horno”, un resumen de los temas más importantes de las últimas horas; La “perla” del día, esa frase altisonante que te hará espabilar; “Lo que rompe en redes”, para que arranques la jornada a tono con los temas virales o tendencia en X, Instagram o TikTok; “Azuquita pa’l café”, un contenido curioso o inspirador para endulzar la mañana y “La ñapa”, con recomendaciones culturales, de información general o entretenimiento para que tu día tenga buen sabor hasta el próximo café.

El primer sorbo

El aspirante a la Defensoría del Pueblo, Ernesto Villegas, ofreció disculpas públicas a las familias de las víctimas de las protestas de 2017 y otros eventos, mencionando de forma explícita el caso de Juan Pablo Pernalete.

Durante una entrevista concedida a Venevisión este domingo, 22 de marzo, recordó aquella vez que lo entrevistó su hermano y periodista Vladimir Villegas, donde ambos tuvieron un encontronazo debido a las discrepancias que tenían sobre cómo ocurrió el asesinato del estudiante de 20 años.

Ernesto Villegas, que coordina el Programa de Paz y Convivencia Democrática, admitió haberse “ofuscado” en aquel entonces con su hermano al comentar estos sucesos. “Aprovecho para expresarle mis disculpas a todas estas familias y si lo que yo hice, hablar de estos casos, incrementó su dolor, yo me disculpo”, manifestó.

El funcionario vinculó este reconocimiento de responsabilidad con su actual postulación para defensor del Pueblo. “No les pido perdón, lo que aspiro es que mis actos al frente de la Defensoría del Pueblo me hagan merecedor de ese perdón de todas esas familias, y de las que lamentablemente con posterioridad también se han visto enlutadas en Venezuela”, añadió.

Recién salido del horno: otras noticias

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La cita del fin de semana

“Estados Unidos obviamente está dando instrucciones y está claro que (Washington) no va a ser parte de un régimen represivo”, María Corina Machado en entrevista con Financial Times.

Lo que rompe en redes

La noche del sábado, 21 de marzo, la presidenta encargada con el aval de Estados Unidos, anunció el “Plan de Ahorro Energético” por el “paso perpendicular de los rayos solares”. Según la explicación oficial, este fenómeno climático genera un pico de calor que obliga a un consumo extraordinario, especialmente en equipos de refrigeración. En ese sentido, exhortó a la población a reducir el uso de electrodomésticos de alta demanda para evitar “sobrecargas”.

Azuquita pa’l café

A esta abuela, su esposo le construyó su propio ascensor para subir hasta su casa sin necesidad de hacer uso de escaleras, ya que se le dificulta.

La ñapa (recomendamos…)

No te pierdas el último episodio del podcast “NOJODA CHICA”, conducido por Tonny Boom y Gaby Noya.