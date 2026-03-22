Denuncian privación ilegítima de libertad de hermanos De Grazia tras emisión de boletas de excarcelación

Familiares de los hermanos ítalo-venezolanos Carmelo y Daniel De Grazia Suárez, principales accionistas de Bancamiga, denunciaron este sábado, 21 de marzo, que el director del centro penitenciario El Rodeo I, coronel Alexander José Martínez Endeiza, mantiene un desacato judicial al impedir la ejecución de sus boletas de excarcelación.

Mariana Parra Villegas, esposa de Carmelo De Grazia, denunció desde la entrada del penal que el director Martínez Endeiza se niega a acatar la orden del Juzgado Primero de Primera Instancia en Funciones de Juicio con competencia en terrorismo.

“El coronel tiene las boletas en su escritorio y, por capricho, se niega a ejecutarlas. Usted mantiene arbitraria e ilegalmente detenidas a personas que ya tienen orden de salida. Respete a las autoridades competentes”, exigió Parra Villegas.

Parra Villegas intentó entregar una copia de las boletas de excarcelación de estos hermanos a las autoridades del penal, pero no se lo permitieron, por lo que le dejó en la entrada un sobre con los documentos.

Un encierro carente de toda base legal

Los hermanos De Grazia llevan dos años en prisión tras ser detenidos en abril de 2024, vinculados por el Ministerio Público a la trama de corrupción denominada Pdvsa-Cripto. Las acusaciones iniciales incluyeron delitos de traición a la patria, legitimación de capitales y asociación para delinquir.

Sin embargo, tras un exhaustivo proceso de revisión del expediente por parte de la propia Fiscalía General de la República, el tribunal competente emitió el pasado lunes 16 de marzo las boletas de excarcelación N° 165-26 y 166-26, otorgándoles una medida de detención domiciliaria. Así lo confirmó el abogado de ambos hermanos, Daniel Badell Porras.

“Hemos trabajado durante 23 meses defendiendo la honorabilidad y los derechos delos hermanos De Grazia. Resulta inaceptable que, contando ahora con una solicitud efectuada por la propia representación fiscal y la orden dictada por un tribunal de la república, nuestros representados sigan bajo un encierro que hoy carece de toda base legal. Ello constituye una privación ilegítima de la libertad”, afirmó.

*Con información de nota de prensa

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