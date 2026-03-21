Así queda el nuevo mapa de mando en las REDI tras designaciones de Delcy Rodríguez

Este viernes, 20 de marzo, se oficializaron los cambios y ratificaciones en las jefaturas de las Regiones Estratégicas de Defensa Integral (REDI), las unidades que coordinan el despliegue militar en todo el territorio venezolano.

El anuncio, realizado por la presidenta encargada con el aval de Estados Unidos, Delcy Rodríguez, define quiénes estarán al frente de las ocho áreas geográficas clave para la seguridad nacional.

Esta reconfiguración de la estructura de mando combina la ratificación de oficiales que ya venían desempeñando funciones estratégicas y ocurre tras la movida de mata de Delcy Rodríguez del gabinete ministerial.

MG César Augusto Lugo Rivera (REDI Capital)

Es Mayor General del Ejército. Antes de asumir la REDI Capital (que abarca Caracas, La Guaira y Miranda), sustituyendo al al M/G Johan Hernández Lárez. Se desempeñó como Viceministro de Planificación y Desarrollo para la Defensa y Jefe del Estado Mayor de la Guardia de Honor Presidencial (GHP).

MG Pedro Esteban González Ovalles (REDI Occidental)

Mayor General del Ejército. Es ratificado en el occidente del país (Zulia, Falcón y Lara) tras ser designado en enero por Delcy Rodríguez. Fue el Comandante de la Zona Operativa de Defensa Integral (ZODI) de la Capital.

MG Pablo Ernesto Lizano Colmenter (REDI Los Andes)

Proviene del Ejército y fue ratificado en el cargo, designado en enero de 2026 por Delcy Rodríguez.

MG Erasmo Eduardo Ramos Iriza (REDI Oriental)

Mayor General de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB). Antes de dirigir la zona oriental (Anzoátegui, Monagas y Sucre), fue Comandante Nacional de la Guardia del Pueblo.

MG Wilfredo Alexander Medrano Machado (REDI Guayana)

Mayor General del Ejército. Tiene bajo su responsabilidad la región más extensa (Amazonas, Bolívar y el Esequibo), cargo que ya ocupada desde octubre de 2024.

MG Gustavo Adolfo Serrano Urdaneta (REDI Los Llanos)

Es Mayor General de la Aviación Militar Bolivariana. Antes de esta designación, fue director de Apresto Operacional de la AMB. Su nombramiento destaca por ser uno de los pocos oficiales de la Aviación al mando de una región predominantemente terrestre.

MG Ángel Daniel Balestrini Jaramillo (REDI Central)

Mayor General del Ejército. Fue era Director General de la Oficina de Gestión Administrativa del Ministerio de la Defensa. Ahora supervisa la defensa integral de los estados Aragua, Carabobo y Yaracuy, una zona con alta concentración industrial y militar.

Almirante Víctor Hugo Borjas Trujillo (REDI Marítima e Insular)

Es el único representante de la Armada Bolivariana en este grupo de comandos regionales. Su jurisdicción abarca todo el espacio marítimo, las islas y el estado Nueva Esparta. Anteriormente fue comandante de la Aviación Naval Bolivariana.

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