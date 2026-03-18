Las claves sobre la flexibilización de sanciones petroleras de EE. UU. a Venezuela

El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), emitió este miércoles, 18 de marzo, la Licencia General No. 52, la cual flexibiliza sanciones petroleras y busca reactivar la colaboración comercial entre entidades estadounidenses y Petróleos de Venezuela, S.A., bajo un marco de cumplimiento estricto con las regulaciones de sanciones vigentes.

A través de su cuenta de X, el Departamento del Tesoro señaló que la licencia “autoriza ampliamente a entidades estadounidenses establecidas a participar en muchos tipos de transacciones con” Pdvsa y sus subsidiarias.

“Esta licencia beneficiará tanto a Estados Unidos como a Venezuela, apoyando al mercado energético global mediante el aumento del suministro de petróleo disponible. También ayudará a incentivar nuevas inversiones en el sector energético de Venezuela”, añadió el organismo en el comunicado.

Under President Trump’s leadership, the United States is working in partnership with the Government of Venezuela to reopen and restore Venezuela’s energy sector. Today, the Treasury Department’s Office of Foreign Assets Control issued a license broadly authorizing established… — Treasury Department (@USTreasury) March 18, 2026

Objeto de la autorización

La licencia autoriza transacciones que involucran a Pdvsa, o cualquier entidad donde esta posea un interés del 50 % o más. También permite transacciones con el Gobierno de Venezuela, liderado actualmente por Delcy Rodríguez con el aval de EE. UU., que sean necesarias para llevar a cabo estas actividades.

Entidades estadounidenses elegibles

El beneficio de esta licencia está limitado a las “entidades estadounidenses establecidas”, definidas como aquellas organizadas bajo las leyes de Estados Unidos o cualquier jurisdicción dentro del país en o antes del 29 de enero de 2025.

Condiciones contractuales y de pago

Para que las transacciones sean válidas, se deben cumplir dos requisitos estrictos:

Jurisdicción: Los contratos deben especificar que se rigen por las leyes de EE. UU. y que cualquier resolución de disputas ocurrirá en territorio estadounidense.

Los contratos deben especificar que se rigen por las leyes de EE. UU. y que cualquier resolución de disputas ocurrirá en territorio estadounidense. Manejo de fondos: Cualquier pago monetario a una persona bloqueada (excepto impuestos locales o tasas) debe realizarse en las Cuentas de Depósito del Gobierno Extranjero (Foreign Government Deposit Funds) o en cuentas instruidas por el Departamento del Tesoro.

Prohibiciones y exclusiones

La licencia no autoriza lo siguiente:

Deuda y acciones: Transacciones relacionadas con bonos, deudas específicas o la venta y transferencia de intereses de capital en PdVSA.

Transacciones relacionadas con bonos, deudas específicas o la venta y transferencia de intereses de capital en PdVSA. Pagos no convencionales: Términos comerciales no razonables, intercambios de deuda, pagos en oro o el uso de monedas digitales emitidas por el Gobierno de Venezuela, como el petro.

Términos comerciales no razonables, intercambios de deuda, pagos en o el uso de emitidas por el Gobierno de Venezuela, como el petro. Socios restringidos: Transacciones que involucren a personas o entidades de Rusia, Irán, Corea del Norte o Cuba , ni con entidades controladas por personas de la República Popular China .

Transacciones que involucren a personas o entidades de , ni con entidades controladas por personas de la . Asuntos legales: La ejecución de embargos, sentencias o laudos arbitrales contra propiedad bloqueada.

Obligaciones de reporte

De acuerdo con el documento, quienes exporten o vendan petróleo o productos petroquímicos venezolanos a países distintos de Estados Unidos bajo esta licencia deben enviar informes detallados a los departamentos de Estado y de Energía. El primer reporte vence a los 10 días de la transacción y los siguientes cada 90 días.

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