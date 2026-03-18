“Quedan desnudos ante el mundo”: siguen negando amnistía a políticos y activistas

La tarde de este martes, 17 de marzo, el presidente de la Asamblea Nacional de corte oficialista, Jorge Rodríguez, aseguraba que al menos el 24% de las solicitudes de amnistía han sido rechazadas -supuestamente- por no cumplir con los requisitos que establece la normativa.

Varios de los excarcelados que han solicitado amnistía han denunciado que les ha sido negada. Uno de ellos es el abogado Perkins Rocha, quien notificó el pasado 13 de marzo que no le aprobaron dicho beneficio. Lo mismo ocurrió con la periodista Nakary Ramos y su pareja, el productor audiovisual Gianni González.

#EnVideo📹| Presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, notificó que un 24% de los ciudadanos que solicitaron el amparo de la Ley de Amnistía no cumplen con los requisitos legales, esto debido a que la naturaleza de sus acciones no se ajusta a este beneficio jurídico.… pic.twitter.com/0sELAdiof0 — VTV CANAL 8 (@VTVcanal8) March 17, 2026

Otros dirigentes políticos y activistas también han denunciado recientemente situaciones similares. Este 17 de marzo, mismo día de las declaraciones de Rodríguez, el abogado y dirigente de Vente Venezuela Henry Alviárez anunció que le negaron el beneficio.

“Hablan de RECONCILIACIÓN, pero persiguen al que piensa diferente, hablan de JUSTICIA pero convierten al TSJ, en un ente subordinado para apresar injustamente a sus adversarios, hablan de CONVIVENCIA DEMOCRÁTICA, pero es delito ser Ciudadano y ejercer nuestros derechos políticos. Creo que quedan desnudos ante el mundo”, sentenció vía X.

Como era previsible, de este régimen que reprime, persigue y apresa sin fundamento alguno, me han negado la AMNISTÍA. — Henry Alviarez Alviarez (@HenryAlviarez) March 18, 2026

Por su parte, Eduardo Torres, abogado y miembro de Provea, denunció que también le fue negada la amnistía a los seis sindicalistas que habían sido condenados a 16 años de prisión “por defender derechos” en el año 2023.

🇻🇪🆘 Corto y preciso:

Hoy los tribunales penales le negaron la Amnistía a los 6 sindicalistas condenados a 16 años por defender derechos. Al igual que a cientos de ciudadanos inocentes encarcelados injustamente. Basta de mafias!



Venezuela exige Justicia, Libertad y Democracia. pic.twitter.com/Wlxrr4pT2U — Eduardo Torres (@torreseduardoj) March 18, 2026

Con tristeza les informo que el Poder Judicial el día de hoy NEGO la solicitud de amnistía a los dirigentes sindicales y luchadores sociales!!! Seguiremos trabajando y denunciando la arbitrariedad de estos delincuentes 👆#Libertad🇻🇪 pic.twitter.com/oJewk2A5PH — Emilio Negrin (@emilionegrin) March 17, 2026

Patrón de negativa y exclusiones

Ante esta situación, el partido opositor Primero Justicia denunció que el gobierno de Delcy Rodríguez -avalado por EE. UU.- ha negado la amnistía a un “número importante” de personas, entre ellos políticos de oposición, sindicalistas y trabajadores de la prensa.

El partido político mencionó que está haciendo seguimiento a las “contradicciones” del vocero del régimen, Jorge Arreaza, “y la realidad que denuncian las cientos de víctimas del sistema represor que no han logrado obtener su libertad plena“.

Exigieron la lista de los liberados y de quienes aún están recluidos, así como también libertad incondicional para cada preso político “y que cesen inmediatamente las exclusiones a civiles y militares injustamente detenidos”.

A juicio de la tola aurinegra, “la reconciliación empieza con la verdad por delante”.

Alertamos que el régimen de Delcy Rodríguez está negando un número importante de solicitudes de amnistía estos últimos días.



Hacemos seguimiento a las contradicciones dadas por el vocero del régimen Jorge Arreaza y la realidad que denuncian las cientos de víctimas del sistema… — Primero Justicia (@Pr1meroJusticia) March 18, 2026

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.