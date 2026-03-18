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“Quedan desnudos ante el mundo”: siguen negando amnistía a políticos y activistas

La tarde de este martes, 17 de marzo, el presidente de la Asamblea Nacional de corte oficialista, Jorge Rodríguez, aseguraba que al menos el 24% de las solicitudes de amnistía han sido rechazadas -supuestamente- por no cumplir con los requisitos que establece la normativa.

Varios de los excarcelados que han solicitado amnistía han denunciado que les ha sido negada. Uno de ellos es el abogado Perkins Rocha, quien notificó el pasado 13 de marzo que no le aprobaron dicho beneficio. Lo mismo ocurrió con la periodista Nakary Ramos y su pareja, el productor audiovisual Gianni González.

Otros dirigentes políticos y activistas también han denunciado recientemente situaciones similares. Este 17 de marzo, mismo día de las declaraciones de Rodríguez, el abogado y dirigente de Vente Venezuela Henry Alviárez anunció que le negaron el beneficio.

“Hablan de RECONCILIACIÓN, pero persiguen al que piensa diferente, hablan de JUSTICIA pero convierten al TSJ, en un ente subordinado para apresar injustamente a sus adversarios, hablan de CONVIVENCIA DEMOCRÁTICA, pero es delito ser Ciudadano y ejercer nuestros derechos políticos. Creo que quedan desnudos ante el mundo”, sentenció vía X.

Por su parte, Eduardo Torres, abogado y miembro de Provea, denunció que también le fue negada la amnistía a los seis sindicalistas que habían sido condenados a 16 años de prisión “por defender derechos” en el año 2023.

Patrón de negativa y exclusiones

Ante esta situación, el partido opositor Primero Justicia denunció que el gobierno de Delcy Rodríguez -avalado por EE. UU.- ha negado la amnistía a un “número importante” de personas, entre ellos políticos de oposición, sindicalistas y trabajadores de la prensa.

El partido político mencionó que está haciendo seguimiento a las “contradicciones” del vocero del régimen, Jorge Arreaza, “y la realidad que denuncian las cientos de víctimas del sistema represor que no han logrado obtener su libertad plena“.

Exigieron la lista de los liberados y de quienes aún están recluidos, así como también libertad incondicional para cada preso político “y que cesen inmediatamente las exclusiones a civiles y militares injustamente detenidos”.

A juicio de la tola aurinegra, “la reconciliación empieza con la verdad por delante”.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

Negaron también amnistía al esposo de la periodista Nakary Ramos
Eduardo Torres, abogado y miembro de Provea, denunció que también le fue negada la amnistía a los seis sindicalistas que habían sido condenados a 16 años de prisión "por defender derechos" en el año 2023
amnistía
Redacción Runrun.es
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La tarde de este martes, 17 de marzo, el presidente de la Asamblea Nacional de corte oficialista, Jorge Rodríguez, aseguraba que al menos el 24% de las solicitudes de amnistía han sido rechazadas -supuestamente- por no cumplir con los requisitos que establece la normativa.

Varios de los excarcelados que han solicitado amnistía han denunciado que les ha sido negada. Uno de ellos es el abogado Perkins Rocha, quien notificó el pasado 13 de marzo que no le aprobaron dicho beneficio. Lo mismo ocurrió con la periodista Nakary Ramos y su pareja, el productor audiovisual Gianni González.

Otros dirigentes políticos y activistas también han denunciado recientemente situaciones similares. Este 17 de marzo, mismo día de las declaraciones de Rodríguez, el abogado y dirigente de Vente Venezuela Henry Alviárez anunció que le negaron el beneficio.

“Hablan de RECONCILIACIÓN, pero persiguen al que piensa diferente, hablan de JUSTICIA pero convierten al TSJ, en un ente subordinado para apresar injustamente a sus adversarios, hablan de CONVIVENCIA DEMOCRÁTICA, pero es delito ser Ciudadano y ejercer nuestros derechos políticos. Creo que quedan desnudos ante el mundo”, sentenció vía X.

Por su parte, Eduardo Torres, abogado y miembro de Provea, denunció que también le fue negada la amnistía a los seis sindicalistas que habían sido condenados a 16 años de prisión “por defender derechos” en el año 2023.

Patrón de negativa y exclusiones

Ante esta situación, el partido opositor Primero Justicia denunció que el gobierno de Delcy Rodríguez -avalado por EE. UU.- ha negado la amnistía a un “número importante” de personas, entre ellos políticos de oposición, sindicalistas y trabajadores de la prensa.

El partido político mencionó que está haciendo seguimiento a las “contradicciones” del vocero del régimen, Jorge Arreaza, “y la realidad que denuncian las cientos de víctimas del sistema represor que no han logrado obtener su libertad plena“.

Exigieron la lista de los liberados y de quienes aún están recluidos, así como también libertad incondicional para cada preso político “y que cesen inmediatamente las exclusiones a civiles y militares injustamente detenidos”.

A juicio de la tola aurinegra, “la reconciliación empieza con la verdad por delante”.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

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