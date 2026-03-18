El Mañanero del 18 de marzo: Alerta de “gatopardismo” en proceso de postulaciones del Poder Ciudadano

¡Buenos días! Aquí te servimos El Mañanero de este miércoles, 18 de marzo, ese rapidito de noticias que entra suave, pero despierta de golpe. El menú incluye “El primer sorbo”, una dosis fuerte de información para abrir los ojos, esa noticia que marca la agenda; “Recién salido del horno”, un resumen de los temas más importantes de las últimas horas; La “perla” del día, esa frase altisonante que te hará espabilar; “Lo que rompe en redes”, para que arranques la jornada a tono con los temas virales o tendencia en X, Instagram o TikTok; “Azuquita pa’l café”, un contenido curioso o inspirador para endulzar la mañana y “La ñapa”, con recomendaciones culturales, de información general o entretenimiento para que tu día tenga buen sabor hasta el próximo café.

El primer sorbo

El camino hacia la renovación del Poder Ciudadano en Venezuela ha entrado en una fase crítica con la publicación el pasado 16 de marzo, por parte de la Asamblea Nacional juramentada en enero de 2026, de los listados de aspirantes,

Lejos de ser un trámite meramente administrativo, la danza de nombres revela una compleja red de intereses donde convergen figuras de alto perfil del oficialismo, académicos de renombre y un fenómeno particular que ha encendido las alarmas de los analistas: la doble postulación.

Mientras el Comité de Postulaciones avanza en el cronograma, el escrutinio público ha puesto la lupa sobre varios postulados: candidatos que saltan de pretender alcaldías y gobernaciones a buscar la titularidad del Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo.

Este proceso no solo definirá a los titulares de estas instituciones, sino que marcará el diseño institucional del sistema de justicia y los derechos humanos en el país.

Recién salido del horno: otras noticias

Delcy Rodríguez designa a Asdrúbal Chávez como presidente de Citgo Petroleum

Red de excarcelados denuncia selectividad en Ley de Amnistía: “Nos evalúan nuestros verdugos”

Edmundo González: “Sin cambios reales, la crisis seguirá reproduciéndose”

“¿Venezuela, Estado 51?”: La “broma” de Trump tras pase a la final del Clásico Mundial de Béisbol

Dólar/Euro BCV

La perla del día

“La a estructura represiva del régimen sigue ahí, estamos presionando ante organismos internacionales para que el Servicio Bolivariano de Inteligencia [Sebin], y la Dirección General de Contrainteligencia Militar [Dgcim] sean eliminados por completos, y los funcionarios sean investigados por crímenes de lesa humanidad”, Orlando Moreno, Comité de Derechos Humanos (DDHH) de Vente Venezuela.

Lo que rompe en redes

El presidente de la Asamblea Nacional de corte oficialista, Jorge Rodríguez, aseguró este martes, 17 de marzo, que un 24% de personas que solicitaron beneficiarse con la ley de amnistía “no cumplen” con los requisitos legales.

#EnVideo📹| Presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, notificó que un 24% de los ciudadanos que solicitaron el amparo de la Ley de Amnistía no cumplen con los requisitos legales, esto debido a que la naturaleza de sus acciones no se ajusta a este beneficio jurídico.… pic.twitter.com/0sELAdiof0 — VTV CANAL 8 (@VTVcanal8) March 17, 2026

Azuquita pa’l café

El mánager de la selección italiana de béisbol, Francisco Cervelli, conmovió a millones de personas por su reacción ante la eliminación de los europeos del Clásico Mundial tras quedar en el terreno contra la selección venezolana. Cervelli es un ciudadano italo-venezolano.

Perdió su equipo, pero ganó su país ❤️ 🇻🇪



Francisco Cervelli no pudo contener la emoción tras el pase de Venezuela a la Final del WBC a pesar de que fue en contra de su equipo ⚾️



El manager de Italia es nacido en Valencia, Venezuela, pero decidió representar a los europeos por… pic.twitter.com/fzwtMSsjND — ESPN.com.mx (@ESPNmx) March 17, 2026

La ñapa (recomendamos…)

No te pierdas este sketch de los miembros del podcast El Cuartico junto al comediante venezolano Led Varela.