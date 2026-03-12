Países en la ONU: Transición será insostenible sin cambios integrales y rendición de cuentas

La comunidad internacional mira con cautela los recientes movimientos políticos en Venezuela. Tras la presentación de la actualización oral de la Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela (FFM), la delegada de la Misión Permanente de Canadá en Ginebra, Patricia Lyn McCullagh, tomó la palabra en nombre de un bloque de países para advertir que, aunque hay cambios en la superficie, el andamiaje que sostiene las violaciones a los derechos humanos permanece operativo y que la transición será insostenible si no hay “reformas integrales y rendición de cuentas”.

Para McCullagh, el reconocimiento de los hechos recientes no nubla la preocupación por la crisis persistente. Si bien calificó la adopción de la Ley de Amnistía como un “paso importante”, fue tajante al señalar que su alcance es “limitado” y que la comunidad internacional vigilará que se aplique de “manera transparente e inclusiva”.

“Liberen a todos”

El grupo de países representado por Canadá celebró la reciente liberación de un grupo de presos políticos, pero enfatizó que la medida es insuficiente mientras existan personas tras las rejas por motivos de conciencia. La delegada hizo un llamado urgente a las autoridades venezolanas para que “sean liberados todos los que hayan sido arbitrariamente detenidos”.

El balance diplomático se resumió en una frase: “Se han dado pasos, pero aún queda muchos cambios por materializar, las instituciones estatales y las estructuras encargadas de las violaciones de DDHH siguen operando y se han registrado nuevas detenciones arbitrarias”, denunció McCullagh, quien además resaltó con preocupación el registro de nuevas detenciones arbitrarias y la vigencia de leyes que, a su juicio, deben ser derogadas.

El muro de la impunidad

Canadá, en nombre de un bloque de países que no fueron identificados, resaltó la falta de independencia judicial y la persistencia de la impunidad. Según la delegada, la ausencia de una rendición de cuentas por las violaciones del pasado y del presente constituye un obstáculo insalvable para el futuro del país.

“Sin una reforma integral de las instituciones y rendición de cuentas por las violaciones del pasado y presente no podrá lograrse (la justicia), lo que socava la posibilidad de una transición democrática sostenible”, sentenció McCullagh.

Finalmente, instó a las autoridades venezolanas a cumplir con sus obligaciones internacionales y a permitir el acceso “irrestricto” de la Misión al territorio nacional para verificar si Venezuela está realmente desmontando su aparato represivo o si solo se trata de una fachada institucional.

