Así fue la marcha por un salario digno en el interior del país

Este jueves, 12 de febrero, trabajadores, dirigentes sindicales, jubilados y pensionados del interior del país se sumaron a la convocatoria de movilización nacional por un salario digno.

Las concentraciones se replicaron en plazas, avenidas y frente a sedes institucionales, donde los manifestantes levantaron pancartas que exigían la restitución del salario como un derecho y no como una dádiva.

Cabe recordar que este 25 de marzo, el salario mínimo cumple cuatro años estancado en 130 bolívares, lo que actualmente equivale a 33 centavos de dólar, una cifra que está muy por debajo del umbral de pobreza extrema recientemente actualizado por el Banco Mundial, que establece que una persona necesita al menos tres dólares diarios para no ser considerada en esa condición.

De acuerdo a cifras emitidas por el Centro de Documentación y Análisis de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM), el costo de la canasta básica se ubicó en enero de 2026 en 677,17 dólares, es decir, un trabajador necesita más de 2000 meses de salario mínimo para cubrir un mes de alimentación.

Por tal motivo, en varios estados del país, los trabajadores tomaron las calles para denunciar las penurias que viven porque “el sueldo no les alcanza ni para comer”. Aquí un balance de las protestas en el interior:

Monagas

En el estado Monagas, educadores, sector salud y profesores universitarios protestaron en la plaza El Estudiante para exigir salarios justos y la libertad de los compañeros de lucha que aún siguen encarcelados.

#Monagas | Sindicatos de educadores, sector salud y profesores universitarios protestaron en la plaza El Estudiante de Maturín para exigir salarios justos y la libertad de los compañeros de lucha que aún siguen encarcelados. #12mar



Vía: #reporterosElPitazo pic.twitter.com/CXy6NZyI8u — El Pitazo (@ElPitazoTV) March 12, 2026

Zulia

Maestros, profesores universitarios, trabajadores, jubilados y pensionados protestan en la Inspectoría del Trabajo en Maracaibo para exigir aumento del salario. La docente Zulay Hernández, con 20 años de servicio, denuncia que su salario no le alcanza para comprar un medicamento.

#Zulia | Maestros, profesores universitarios, trabajadores, jubilados y pensionados protestan en la Inspectoría del Trabajo en Maracaibo para exigir aumento del salario.



La docente Zulay Hernández, con 20 años de servicio, denuncia que su salario no le alcanza para comprar un…

“Nos estamos muriendo de hambre con ese salario que nos tienen asignado”, denuncia Edixon Sánchez, miembro de la Asociación de Profesores Universitario de LUZ.

#Zulia | "Nos estamos muriendo de hambre con ese salario que nos tienen asignado", denuncia Edixon Sánchez, miembro de la Asociación de Profesores Universitario de LUZ, durante la protesta en la Inspectoría del Trabajo en Maracaibo. #12Mar



Vía: #reporterosElPitazo pic.twitter.com/bglhSoQEkp — El Pitazo (@ElPitazoTV) March 12, 2026

El dirigente político Juan Pablo Guanipa, quien recientemente conquistó su libertad plena, se movilizó junto a los trabajadores para alzar la voz: “El salario de un profesor no puede ser de 2 dólares. Los bonos no son salario y la dignidad de quienes enseñan no es negociable”.

Juan Pablo Guanipa se movilizó junto a los trabajadores para alzar la voz: ¡Basta de humillaciones! 📢



El salario de un profesor no puede ser de 2 dólares. Los bonos no son salario y la dignidad de quienes enseñan no es negociable. ¡Viva Venezuela Libre! 🇻🇪 pic.twitter.com/eZ71xOV2Vw — Locos e Incorrectos (@locoincorrectos) March 12, 2026

Bolívar

Desde Ciudad Guayana, Bulmaro Ramos, e secretario de Trabajo y Reclamo del Sindicato Unico de Trabajadores Siderurgicos y Similares (Sutiss), se sumó a la protesta para exigir un aumento de salario digno para todos los venezolanos.

Desde Ciudad Guayana Bulmaro Ramos, ex secretario de Trabajo y Reclamo de Sutiss, el grito frente a la CVG es uno solo: ¡SALARIO DIGNO YA! 📢✊

El dirigente político Andrés Velásquez posteó un video de los trabajadores de Guayana quienes se mantienen en pie de lucha por el salario, libertad sindical y transición.

Trabajadores de Guayana, en pie de lucha por el salario, libertad sindical y transición

Desde Upata, Erlinda García alzó la voz junto a los trabajadores. “El reclamo es innegociable”

Desde Upata, nuestra compañera Erlinda García alza la voz junto a los trabajadores. El reclamo es innegociable

¡SALARIO DIGNO YA!

¡SALARIO DIGNO YA! pic.twitter.com/zakKG7aq8d — Samuel Ramos (@samuelcausar6) March 12, 2026

Carabobo

En Valencia, estado Carabobo, los trabajadores se concentraron para exigir un aumento de salario, pero también para pedir la liberación de todos los presos políticos y el respeto a la Constitución.

En #Valencia La clase trabajadora carabobeña dijo presente! Por salario digno, Por la liberación de todos los trabajadores presos x motivos políticos, Por la restitución de los Derechos, Por el Cumplimiento de la Constitución! #12M #Carabobo

Táchira

En el estado Táchira trabajadores de los distintos gremios tomaron las calles de manera pacífica para exigir que se respete el artículo 91 de la Constitución.

En la marcha estuvo presente el profesor Javier Tarazona quien fue excarcelado en días recientes. Tarazona pidió un reajuste de salario para todos los trabajadores en Venezuela.

"Por un salario digno" # Táchira

Falcón

En Falcón, el dirigente Starling Bracho, encabezó la concentración en la movilización nacional por un salario digno.

En #Falcón, nuestro dirigente Starling Bracho, encabezó la concentración en la movilización nacional de este #12Mar por un salario digno.

Nueva Esparta

En Nueva Esparta, los trabajadores se concentraron en las calles para protestar y dejar claro que el salario digno no es un lujo. “Trabajar no debe ser sinónimo de sobrevivir, sino de vivir con bienestar y progreso. Es hora de que se refleje la verdadera productividad en la estabilidad y la dignidad del trabajador venezolano”.

#12Marzo Un salario digno no es un lujo, es un derecho especificado en la ley. Trabajar no debe ser sinónimo de sobrevivir, sino de vivir con bienestar y progreso. Es hora de que se refleje la verdadera productividad en la estabilidad y la dignidad del trabajador venezolano.

Mérida

En la ciudad de Tovar también protestaron para exigir un salario digno para todos los trabajadores del país.

#12mar….En #Tovar también hubo protesta del magisterio para exigir salario digno..Fotos LM

Amazonas

El pueblo de Amazonas no se quedó atrás y tomó las calles en reclamo de un salario digno para los trabajadores.

#12Marzo el pueblo amazonense toma las calles de #PuertoAyacucho en reclamo de un salario digno para los trabajadores.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

