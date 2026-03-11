El Mañanero del 11 de marzo: Denuncias por insuficiencias de la Ley de Amnistía llegan a la CIDH

¡Buenos días! Aquí te servimos El Mañanero de este miércoles, 11 de marzo, ese rapidito de noticias que entra suave, pero despierta de golpe. El menú incluye “El primer sorbo”, una dosis fuerte de información para abrir los ojos, esa noticia que marca la agenda; “Recién salido del horno”, un resumen de los temas más importantes de las últimas horas; La “perla” del día, esa frase altisonante que te hará espabilar; “Lo que rompe en redes”, para que arranques la jornada a tono con los temas virales o tendencia en X, Instagram o TikTok; “Azuquita pa’l café”, un contenido curioso o inspirador para endulzar la mañana y “La ñapa”, con recomendaciones culturales, de información general o entretenimiento para que tu día tenga buen sabor hasta el próximo café.

El primer sorbo

Desde inicios del año 2026, con Delcy Rodríguez en el poder -avalada por Estados Unidos- tras los eventos del 3 de enero, el Estado venezolano ha intentado proyectar una imagen de “reconciliación nacional” mediante la aprobación de una Ley de Amnistía.

Sin embargo, testimonios de defensores de DDHH ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) revelan que esta supuesta apertura no ha desmantelado las estructuras de control social y persecución política y destacaron la necesidad de que el Estado garantice la reparación y no repetición.

En una audiencia pública en el marco del 195 Periodo de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos celebrada en Guatemala este martes 10 de marzo, y titulada «Venezuela: Derecho a la libertad de expresión, prensa, información y asociación», representantes de la ONG Espacio Público y del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (CDH-UCAB) expusieron un panorama donde la esperanza por la reciente Ley de Amnistía colisiona frontalmente con patrones de persecución que se niegan a desaparecer.

Recién salido del horno: otras noticias

CNP rechazó señalamientos de Jorge Rodríguez contra Luis Olavarrieta desde la AN

Mejores salarios e inversión para una atención de calidad: el anhelo de médicos venezolanos

Excarcelaron a hermanos agricultores de la tercer edad detenidos en Mérida en enero

Transparencia Venezuela: deuda externa se incrementó a más de 170.000 millones de dólares

Dólar/Euro BCV

La perla del día

“En el caso de Víctor Hugo Quero, cuyo paradero y estado físico se desconocen desde hace más de 14 meses, el silencio administrativo ha dejado de ser una omisión para convertirse en una política de opacidad que vulnera tratados internacionales y derechos constitucionales fundamentales”, ONG Justicia, Encuentro y Perdón.

Lo que rompe en redes

Estudiantes de la Universidad Central de Venezuela (UCV) denunciaron que, tras sostener una rueda de prensa del Movimiento “Salvemos Venezuela” en conjunto con la Alianza Sindical Nacional, miembros de seguridad grabaron a los presentes sin ningún motivo.

#AlMomento | Luego de la rueda de prensa del Movimiento “Salvemos Venezuela” en conjunto a la Alianza Sindical Nacional, miembros de la Seguridad UCV se dedicaron a grabar y a documentar a los presentes sin motivo alguno.



Dirigentes estudiantiles rechazaron la situación mientras… pic.twitter.com/BdXrKD71sx — Viva la UCV (@VivaLaUCV) March 10, 2026

Azuquita pa’l café

El periodista venezolano Ramón Centeno se recupera exitosamente tras someterse a una cirugía que le permitiría volver a caminar. Este martes, 10 de marzo, se le vio llegar caminando con ayuda de una andadera a una consulta médica posoperatoria.

La ñapa (recomendamos…)

Ya está disponible en Netflix la segunda temporada del live action de One Piece, la popular serie de manga y anime escrita por el mangaka japonés Eiichirō Oda.