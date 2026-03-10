Magaly Vásquez: “La cabeza del Ministerio Público debe estar comprometida con la verdad”

La carrera por la reinstitucionalización del Poder Ciudadano en Venezuela suma una voz de peso académico y profesional. La doctora Magaly Vásquez González, especialista en derecho penal y secretaria general de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), formalizó este lunes 9 de marzo su postulación al cargo de fiscal general de la República ante el Comité de la Asamblea Nacional.

La candidatura de Vásquez no llega sola; cuenta con el respaldo institucional de la Facultad de Derecho de la UCAB, la Universidad Metropolitana (Unimet) y destacados miembros de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales (Acienpol),en la que ocupa un sillón desde 2024, cuando se convirtió en la primera mujer penalista en formar parte.

Según informó el portal El Ucabista, la postulación busca rescatar la independencia de una institución clave para el estado de Derecho.

Vásquez, quien fue corredactora del Código Orgánico Procesal Penal (COPP) original de 1998, enfatiza que el Ministerio Público debe recuperar su rol como “parte de buena fe”. Para la académica, la justicia penal es la más sensible para el ciudadano común, pues “ninguna persona está exenta de ser imputada o víctima”.

En su visión de gestión, la especialista resalta que el fiscal no debe buscar condenas a ultranza. Recuerda que el COPP en cuya participación redactó “le da al Ministerio Público atribuciones para separar la función de investigar y la función de juzgar”, pero que se quedó a mitad de camino “por falta de conocimiento y de voluntad”. En ese sentido, insistió que el fiscal del Ministerio Público, la cabeza de la institución, “tiene que ser un funcionario comprometido con el sistema de justicia que dirija su acción al establecimiento de la verdad, que es lo que se pretende en el sistema penal”.

«Esa investigación de la verdad es lograr la condena del culpable, pero también la absolución del inocente», destacó en conversación con el ucabista.

Considera que si se cumpliera esa versión original del COPP, el país tendría el sistema de justicia penal “que se merece”: “A las víctimas tratarlas como víctimas y al imputado procesarlo, dándole las garantías que la Constitución y la ley establecen”.

Carrera fiscal y fin de la dilación

De ser designada, Vásquez propone atacar de raíz los vicios que mantienen en vilo a miles de venezolanos. Sus ejes de acción inmediata incluyen:

Devolver la carrera fiscal: garantizar que los funcionarios actúen por mérito y con la libertad que permite la ley, sin obedecer lineamientos ajenos a lo institucional.

garantizar que los funcionarios actúen por mérito y con la libertad que permite la ley, sin obedecer lineamientos ajenos a lo institucional. Combatir la dilación procesal: identificar el estatus de las causas, especialmente aquellas con personas detenidas donde no se realizan los actos judiciales correspondientes.

identificar el estatus de las causas, especialmente aquellas con personas detenidas donde no se realizan los actos judiciales correspondientes. Formación técnica: reforzar las habilidades profesionales para que el ciudadano se reconcilie con la ley.

Vásquez, la primera mujer penalista en ingresar a la Acienpol, apuesta por una “oxigenación” del sistema con sangre nueva y profesionales que, pese al contexto actual, siguen creyendo en el fortalecimiento de las instituciones.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.