El Mañanero del 4 de marzo: Temor a la exclusión marca la solicitud de las amnistías

Un pasillo de comercios de ropa en los alrededores del Palacio de Justicia, en Caracas, fue el punto de encuentro de familiares de presos políticos este 3 de marzo, quienes acudieron desde las 10:00 de la mañana para llenar las planillas que entregarían en este organismo, con el fin de solicitar amnistía para los parientes que aún siguen detenidos.

Hiowanka Ávila, hermana del preso político Henryberth Rivas, detenido por el caso de los drones y recluido en El Rodeo I, refirió que acudieron familiares de presos políticos civiles y militares, así como personas que ya fueron excarceladas quienes personalmente solicitaron adherirse a la Ley de Amnistía para ser beneficiados.

“Estamos a la espera de liberaciones todavía, pero no estamos dejando de hacer el proceso mientras se producen estas liberaciones (…) El hecho de que haya militares excarcelados para nosotros es una puerta abierta, debido que durante estos años a ellos no los habían considerado para liberaciones. Esto a nosotros lo que hace es incentivarnos para solicitar este beneficio”, comentó.

“Se han otorgado 6.071 libertades plenas. De ese total, 5.826 venezolanos ya se encontraban en libertad bajo medida cautelar de presentación, mientras que 245 personas continúan privadas de libertad”, Jorge Arreaza, presidente de la Comisión especial de la Ley de Amnistía.

Henry Alviárez, coordinador de organización del partido Vente Venezuela, anunció este 3 de marzo la reactivación de la organización en todo el territorio nacional. “Salimos de la prisión fortalecidos espiritualmente; que no hay odio, que no hay resentimiento, créanme. Lo que sí hay es la convicción firme y el deseo de avanzar hasta que podamos nosotros encontrarnos como nación y que Venezuela vuelva a la democracia, a la libertad…” dijo en una rueda de prensa realizada en Barquisimeto, estado Lara.

#Lara | Henry Alviarez, secretario de organización de Vente Venezuela, reafirmó la reactivación de la organización política a la que representa y aseguró que, pese a la victoria que atribuyen al #28Jul y la legitimidad que respaldan a Edmundo González, ven unas nuevas elecciones… pic.twitter.com/Wl5jsehPcI — El Pitazo (@ElPitazoTV) March 3, 2026

La politóloga venezolana Ana Milagros Parra analiza la situación de los bombardeos contra Irán, que ha dejado múltiples muertes de civiles.