El Mañanero del 20 de febrero: AN aprueba una Ley de Amnistía “restrictiva” y excluyente

El primer sorbo

La Asamblea Nacional de corte oficialista aprobó y sancionó por “unanimidad” este jueves, 19 de febrero, la “Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática”.

Durante la segunda discusión del proyecto de ley, la cual había sido postergada la semana pasada por desacuerdos en el alcance de la medida, se debatieron los artículos restantes a partir del séptimo.

Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento, señaló durante la sesión: “Ojalá que esa actitud y esa disposición que hemos demostrado sea auspicio de un nuevo tiempo político que debe transitar el país”.

Recién salido del horno: otras noticias

La perla del día

“El verdadero camino hacia la tranquilidad de un país, que ha sufrido tanto como el nuestro, no puede implicar impunidad. Debe construirse sobre reglas claras, justicia y garantías institucionales”, Edmundo González Urrutia.

Lo que rompe en redes

Este jueves, 19 de febrero, se conoció que la presa política Maykelis Borges fue enviada a arresto domiciliario tras permanecer detenida durante más de un año. Borges tenía dos meses de embarazo cuando fue arrestada arbitrariamente y su bebé nació mientras ella estaba en prisión.

La medida de arresto domiciliario dictada a favor de Maykelis Borges no es un gesto de justicia, sino la prolongación de una arbitrariedad bajo un formato distinto. Mantener bajo cautiverio a una mujer de 26 años cuya única vinculación con un proceso judicial es su lazo… — Justicia, Encuentro y Perdón (@JEPvzla) February 19, 2026

Azuquita pa’l café

Walt Disney Studios reveló el primer tráiler oficial de la esperada película Toy Story 5.

