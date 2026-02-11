UCAB exige derogación de leyes que obstaculizan la convivencia pacífica

La Universidad Católica Andrés Bello reiteró su llamado a la liberación de los presos políticos y expresó su respaldo a la discusión en la Asamblea Nacional del Proyecto de Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática.

En un comunicado emitido por el Consejo Universitario de la institución y fechado el 10 de febrero, expresó que la aprobación y correcta aplicación de este instrumento “puede abrir paso a una etapa de respeto y reconocimiento de los distintos sectores de la vida nacional, así como permitir el reencuentro de familias injustamente separadas”.

Desde la Universidad Católica Andrés Bello consideramos que la Ley de Amnistía, por su propia naturaleza, así como los efectos que de ella se derivan, han de ser amplios y con el sentido de pluralidad que la realidad actual exige.

La institución pidió que se tomen en consideración las sugerencias y observaciones que han formulado distintas instituciones, organizaciones e individualidades, a los efectos de mejorar sustancialmente el texto del proyecto de Ley y pidió por el restablecimiento del Estado de Derecho y la vigencia efectiva de la Constitución, así como la derogación de las normas que han dado origen a las situaciones particulares que la Ley de Amnistía pretende revertir.

Entre los instrumentos mencionados en el comunicados se destaca la Ley Constitucional contra el Odio por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia; la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar contra el Bloqueo Imperialista y en Defensa de la República Bolivariana de Venezuela; la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y Organizaciones Sociales sin Fines de Lucro y el Decreto que declara el Estado de Conmoción Exterior en todo el Territorio Nacional, entre otros.

Finalmente, la UCAB hizo un llamado a proseguir y dar celeridad a la agenda de reformas que requiere el camino a la reinstitucionalización y el reingreso formal de la República Bolivariana de Venezuela al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, así como promover la presencia plena en el país de las distintas instancias en materia de Derechos Humanos.

Más temprano, el Centro de Derechos Humanos de la institución había publicado un documento con 15 recomendaciones dirigidas a mejorar la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática. Entre las sugerencias incluían incorporar la definición delito político, ampliar el catálogo de supuestos sobre los cuales es aplicable el beneficio, garantizar la participación de las víctimas y precisar las reglas de interpretación, entre otras.