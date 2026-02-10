El Mañanero del 10 de febrero: Cabello habla de la nueva detención de Guanipa y más noticias

¡Buenos días! Aquí te servimos El Mañanero de este martes, 10 de febrero, ese rapidito de noticias que entra suave, pero despierta de golpe. El menú incluye “El primer sorbo”, una dosis fuerte de información para abrir los ojos, esa noticia que marca la agenda; “Recién salido del horno”, un resumen de los temas más importantes de las últimas horas; La “perla” del día, esa frase altisonante que te hará espabilar; “Lo que rompe en redes”, para que arranques la jornada a tono con los temas virales o tendencia en X, Instagram o TikTok; “Azuquita pa’l café”, un contenido curioso o inspirador para endulzar la mañana y “La ñapa”, con recomendaciones culturales, de información general o entretenimiento para que tu día tenga buen sabor hasta el próximo café.

El primer sorbo

El ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, fijó posición este 9 de febrero sobre la nueva detención del dirigen opositor de Primero Justicia, Juan Pablo Guanipa, a quien hombres armados se lo llevaron por la fuerza cerca de la medianoche del domingo, horas después de haber sido excarcelado.

En una rueda de prensa este lunes, Cabello justificó el nuevo arresto, insinuando que Guanipa violó las medidas cautelares con las que fue excarcelado.

“Han salido 897 personas. 897 personas salieron a encontrarse con sus familias y no había pasado nada. Hasta que la estupidez ilustrada de algunos políticos, que creyeron que pueden hacer lo que les da gana y embochinchar al país, violando las propias condiciones en las que se les está dando libertad… Ya no son 897, sino 896 porque una de las personas fue detenida nuevamente por violar las condiciones sobre las cuales fue liberado“, justificó.

Recién salido del horno: otras noticias

Sntp exige incluir derecho a libertad de prensa en Ley de Amnistía

Libertad para presos políticos y revisión de Ley de Amnistía pidió Machado ante CIDH

Hijo de Juan Pablo Guanipa denuncia que desconoce el paradero de su padre

Dólar/Euro BCV

La perla del día

“Seguimos con

interés la propuesta y el camino de aprobación de una ley de amnistía general, que

necesariamente debe ser amplia e inclusiva, fruto de una extensa consulta a todos los

sectores de la sociedad civil. Sería un paso importante para emprender el largo y difícil

camino de la reconciliación nacional y el restablecimiento de la convivencia social y

democrática”, Conferencia Episcopal Venezolana.



Lo que rompe en redes

Así fue el reencuentro del dirigente opositor Freddy Superlano con su esposa e hijas, tras ser excarcelado en la madrugada del lunes 9 de febrero.

Dentro de prisión una vez soñé con un cielo muy azul y despejado,así como el que pudimos ver hoy,creo significaba que lo vería una vez más pero esta vez rodeado de las personas que tanto amo.https://t.co/gKkwHGy1HL pic.twitter.com/a4nwjmHK1R — Freddy Superlano (@freddysuperlano) February 9, 2026

Azuquita pa’l café

La artista pop estadounidense Lady Gaga envió un emotivo mensaje al puertorriqueño Benito Martínez Ocasio, mejor conocido como Bad Bunny, tras haber colaborado con el latino en el show de medio tiempo del Super Bowl. “Gracias, Benito, por incluirme en esta actuación tan poderosa, importante y significativa”, escribió la artista en una publicación en Instagram.

La ñapa (recomendamos…)