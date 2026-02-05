Más de 80 personas muertas, la designación de Delcy Rodríguez como presidenta encargada o interina, reacomodo del gabinete ministerial, excarcelación de algunos presos políticos, llegada a Venezuela de Laura Dogu como jefa de la misión diplomática estadounidense, el anuncio de una Ley de Amnistía y el cierre de El Helicoide en Caracas son algunos de los efectos que ha tenido la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores el pasado 3 de enero.

Un mes sin Maduro fue el título de La Conversa con la Luz de la Alianza Rebelde Investiga (ARI) conformada por Runrunes, El Pitazo y Tal Cual en concordancia con Efecto Cocuyo y Cazadores de Fake News, donde se analizó el tránsito de Venezuela luego del operativo llevado a cabo por las fuerzas armadas estadounidenses a comienzos de año.

En el programa que contó con la participación de Ronna Rísquez, directora de la Alianza Rebelde Investiga (ARI); Víctor Amaya, director de Tal Cual; César Batiz, director de El Pitazo; Luis Blanco, director de Runrunes; Luzmely Reyes, directora de Efecto Cocuyo y Adrián González, director de Cazadores de Fake News, todos coincidieron que todavía no se puede hablar del inicio de una transición democrática en Venezuela, sin embargo se han dado algunos pasos hacia allá.

Batiz expuso que el hecho de que Diosdado Cabello siga al frente del Ministerio de Interior y Justicia permite pensar que la represión continuará contra los integrantes de la sociedad civil en el país.

Rísquez indicó que pese a los anuncios de una Ley de Amnistía y el eventual cierre de El Helicoide, no existe una muestra fidedigna de desmontar la estructura represiva que envuelve al Estado venezolano.

Para González lo que existe en este momento es un repliegue táctico del chavismo, mientras que Amaya aseveró que la población ha aprovechado la coyuntura para reavivar la protesta y los reclamos por libertad plena para los presos políticos y ajustes salariales.

La presidenta tiene que ver

A juicio de Mercedes de Freitas, directora de Transparencia Venezuela, Delcy Rodríguez no es una figura moderada del chavismo tal y como lo quieren hacer ver algunos sectores dentro y fuera del país.

“Hay varias cosas que me hacen pensar que Delcy no es moderada porque ella misma dijo que su llegada al gobierno era una especie de venganza personal”, dijo de Freitas.

De Freitas indicó que Rodríguez ha tenido responsabilidad en altos cargos donde se maneja mucho dinero público y tomado decisiones para que algunos se enriquezcan y otros se empobrezcan.

Batiz agregó que desde que se juramentó como presidenta, Rodríguez no ha mencionado la palabra corrupción.

“Para nosotros está claro que hay una responsabilidad directa de Rodríguez en gran parte de los casos de corrupción que se conocen desde 2015. Ella estuvo al frente de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), que es la mamá de la corrupción”, sentenció la investigadora y activista venezolana.

De Freitas expresó que en Transparencia Venezuela han identificado 142 empresas que tienen acceso a privilegios vinculados con la actual presidenta encargada en sectores como oro, hidrocarburos y deportes, específicamente la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) a través de su presidente, Jorge Giménez.

“Hay una cantidad de personas que han hecho mucho dinero debido a su conexión con el poder”, dijo de Freitas.

La fundadora de Transparencia Venezuela sostuvo también que Rodríguez tiene responsabilidad en el Fondo del Desarrollo Nacional (Fonden), donde según la ONG se desviaron más de 174 mil millones de dólares en proyectos opacos e inconclusos y en el Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (Bandes), en el cual se cometieron abusos financieros como sobreprecios en contratos de servicios y adquisición de equipos.

De Freitas igualmente expuso que el paso de Rodríguez por la Cancillería sirvió para lavarle la cara autocrática al régimen chavista.

La activista indicó que la opinión pública necesita saber a dónde fueron a parar los 300 millones de dólares por concepto de comercialización de petróleo, luego que se reactivaran las relaciones energéticas entre Venezuela y Estados Unidos en enero de este año.

De Freitas aseguró que en Transparencia Venezuela tienen contabilizados 178 casos de corrupción que se están investigando en otros países.

Consideró difícil que el dinero retorne a Venezuela.

“Estamos trabajando en un sistema anti cleptocrático, en todos los sectores hay gente que ha estado creando empresas con el aval del gobierno, esas personas no pueden seguir teniendo el control del país, ser dueños de medios de comunicación, financiando partidos y lanzándose a la política después de haber robado”.

Para de Freitas es fundamental que en la Ley de Amnistía anunciada por el gobierno se incluya un aparte para castigar la corrupción.

“Es el momento para retomar el caso de Alex Saab porque creo que perdió poder, vamos a ver qué hace la justicia italiana con su caso”.

Menos reprimidos, pero igual de vigilados

Nuevamente los estudiantes venezolanos se involucraron en la lucha por las reivindicaciones en cuanto a derechos humanos y precisamente este martes 3 de febrero se llevó a cabo una concentración en la plaza del rectorado de la Universidad Central de Venezuela (UCV) para exigir la liberación de todos los presos políticos.

El presidente de la Federación de Centros Universitarios (FCU) de la UCV, Miguelangel Suárez, manifestó que la agenda nacional ha colocado a los presos políticos en primera plana.

“Salimos bastantes satisfechos de la concentración porque además de la comunidad estudiantil, el acto reunió a gente de la sociedad civil y miembros de partidos políticos. Lamentablemente el punto no fue discutido en la Asamblea Nacional y eso muestra la poca voluntad de algunos para avanzar en ese aspecto”.

Suárez enfatizó que el movimiento estudiantil ha sido perseguido por el régimen chavista y por eso hay solidaridad con quienes hoy están tras las rejas por el simple hecho de pensar distinto.

El líder estudiantil dijo que hoy en día quienes acuden a las universidades se sienten menos deprimidos en comparación con 2017 y los días posteriores a las elecciones de 2024, pero igual de vigilados.

Relató que el sábado 31 de enero, cuando hicieron una colecta para los presos políticos, expulsaron del campus universitario a seis funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) que estaban de incógnitos tomando fotografías a los participantes.

Anunció que están preparando una actividad especial para el 12 de febrero, día de la Juventud.

“No nos vamos a detener en la defensa de los presos políticos, pese a que algunos de nosotros nunca hemos vivido en democracia, seguimos siendo una generación con voz”.

Reclama injusticia con su hijo

Evelis Cano, madre de un preso político, quien tiene más de 20 días apostada frente a la sede la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en la Zona 7 de Boleita, denunció que ha sufrido de maltratos por parte de desinformación proveniente de supuestos agentes del gobierno.

Cano aseguró que han querido vincularla con un delincuente que se encuentra en el mismo centro de reclusión que su hijo.

“Mi hijo se llama Jack Tantak, no es un homicida, fue detenido el pasado 27 de noviembre y lo acusaron de terrorismo y traición a la patria”, dijo Cano en La Conversa.

Cano sostuvo que el único delito de su hijo fue negociar una camioneta con el exdiputado de la Asamblea Nacional, Fernando Orozco, quien también se encuentra preso.

“Después que me encadené fue que me dejaron ver a mi hijo. Al principio no me decían que estaba aquí, recorrí todos los centros de reclusión y nadie me dio respuesta”.

Cano dijo que después que el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, anunció la liberación de un número importante de presos políticos se dirigió a la Zona 7 junto a otras madres y esposas.

“Ellos lo único que nos dicen es que están esperando órdenes, nadie sabe si son órdenes de Miraflores o de Donald Trump”.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.