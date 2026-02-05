Atlantic Council propone hoja de ruta a la Casa Blanca para el tema venezolano

El centro de pensamiento estadounidense, Atlantic Council publicó un memorando dirigido a la administración de los Estados Unidos en el que detalla los pasos críticos para lograr una transición que no solo restaure la democracia en Venezuela, sino que la convierta en un socio estratégico y próspero en la región.

El documento, titulado “Memo to the president: Steps to secure a prosperous, US-aligned Venezuela”, advierte que la recuperación del país suramericano es una de las oportunidades geopolíticas más trascendentales en décadas para el hemisferio, pero exige un cambio profundo en la estructura institucional venezolana.

“Se deben establecer parámetros claros sobre lo que Rodríguez debe comprometerse a hacer en los primeros tres, seis, nueve y doce meses. Washington debe abordar urgentemente los problemas estructurales económicos y de seguridad, a la vez que establece las condiciones para unas elecciones libres y justas con resultados respetados”, consideraron.

El Atlantic Council (Consejo Atlántico) es uno de los centros de pensamiento más influyentes de Estados Unidos, con sede en Washington D.C. Fundado en 1961 con el objetivo inicial de fortalecer la OTAN y promover la cooperación entre Norteamérica y Europa. Hoy en día, su misión se ha expandido a “dar forma al futuro global” promoviendo el liderazgo de EE. UU. en el mundo junto a sus aliados.

Según el Think Tank, además de las reformas económicas, Estados Unidos debe presionar a Rodríguez para que libere inmediatamente a todos los presos políticos, asegure que el centro de tortura El Helicoide cierre rápidamente, como se prometió en el anuncio de amnistía del 30 de enero.

Además propone abolir el uso del Carnet de la Patria como herramienta de control político y elimine todas las formas de vigilancia maligna, incluida la tecnología proporcionada y operada por China National Electronics Import & Export Corporation.

El fin de la cooptación

La sostenibilidad de cualquier cambio político pasa por una “tabula rasa” institucional. El informe subraya que Estados Unidos debe presionar por la renovación total de los poderes públicos: Designación de nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral para garantizar elecciones verdaderamente competitivas y una reforma drástica para elegir a nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) mediante una comisión independiente integrada por académicos y expertos.

Uno de los puntos más ambiciosos del memo es la necesidad de reducir la dependencia de Venezuela de actores como Rusia, China e Irán. “Una Venezuela alineada con EE. UU. implica que el país deje de servir como plataforma logística y de inteligencia para potencias que buscan desestabilizar la región”, señala el texto.

El Atlantic Council sugiere que Estados Unidos debe ofrecer incentivos económicos y de inversión que superen las ofertas de Pekín o Moscú, especialmente en el sector petrolero y minero, para que el nuevo gobierno venezolano encuentre más rentable la alianza con Occidente.

El tema migratorio

Para el centro de pensamiento, la migración venezolana ya no es solo una crisis humanitaria, sino un factor de inestabilidad política en toda la región. El plan propone crear un “fondo de reconstrucción” que incentive el retorno de profesionales técnicos (la diáspora calificada) para reactivar la industria petrolera y los servicios básicos y continuar el fortalecimiento de las economías de Colombia, Perú y Ecuador para evitar que el flujo migratorio sea utilizado como “arma política” por actores regionales.

El informe advierte que Venezuela no podrá ser próspera mientras vastas zonas del país estén bajo el control de grupos irregulares, el ELN y bandas de crimen organizado transnacional. El Atlantic Council recomienda a la Casa Blanca facilitar programas de profesionalización para las fuerzas de seguridad venezolanas (policía y ejército) bajo estándares internacionales de derechos humanos, con el fin de retomar la soberanía en las fronteras y las zonas mineras del Arco Minero del Orinoco.

Justicia transicional y Derechos Humanos

En sintonía con las denuncias que organizaciones civiles han sostenido en Venezuela, el Atlantic Council enfatiza que la transición debe incluir mecanismos de justicia transicional.

Recordando que el gobierno de Nicolás Maduro enfrenta investigaciones ante la Corte Penal Internacional (CPI) por crímenes de lesa humanidad, el documento sostiene que las víctimas deben tener garantizado su derecho a la verdad, justicia y reparación. “Esto no es un obstáculo para las reformas, sino la garantía de que la transición sea sostenible”, reza el texto.

Aunque el petróleo sigue siendo el eje central, el memorando destaca que Venezuela tiene un potencial masivo para las energías renovables y el gas natural, recursos que Europa necesita con urgencia tras el conflicto en Ucrania. Se propone una apertura de mercado que permita a empresas estadounidenses y europeas operar con reglas de juego claras, eliminando el modelo de “empresas mixtas” controladas por una PDVSA politizada.

Para leer el informe completo (en inglés), puede visitar el portal del Atlantic Council.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.