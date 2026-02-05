Guillermo Aveledo: Hay brotes verdes pero no estamos en primavera

A un mes de la detención de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos el pasado 3 de enero, el panorama político nacional ha dado un giro de 180 grados. En una nueva edición de Espacio RunRunes, el decano de la Facultad de Estudios Jurídicos de la Universidad Metropolitana, Guillermo Tell Aveledo, analizó, junto a Luis Ernesto Blanco, los síntomas de este nuevo tiempo: una mezcla de “tecnocracia tutelada”, deshielo social y una frágil apertura que aún genera más dudas que certezas.

Para Aveledo, aunque el punto de llegada de una sociedad democrática y plural aún se ve lejano, es innegable que “cosas están cambiando”. El experto identifica dos síntomas fundamentales: el ritmo de las excarcelaciones de presos políticos y un descongelamiento embrionario de la esfera pública.

La era del deshielo

El politólogo caracteriza el momento actual del gobierno, ahora bajo la figura de Delcy Rodríguez como presidenta encargada tras los acuerdos con EE. UU., como una “tecnocracia tutelada”. “Dicho muy crudamente, Estados Unidos delegó como una suerte de outsourcing: ustedes están encargados de esta etapa”, afirmó Aveledo.

Aveledo recordó que esta agenda impuesta desde Washington se centra en cinco ejes innegociables: seguridad y defensa, política exterior, migración, narcotráfico y energía. y la legitimidad de Delcy Rodríguez así como la autorización para su existencia en la presidencia de Venezuela dependen de la quiescencia a esos temas.

El decano de Estudios Jurídicos de la Unimet advierte que el cese de la censura y el desmontaje del aparato legislativo represor serán las señales definitivas de una transición real, pero observa con interés el resurgimiento de actores que se encontraban en la clandestinidad o el exilio, como Andrés Velásquez o Delsa Solórzano, quienes han comenzado a recuperar espacios de opinión. Este fenómeno lo describió como un “deshielo” y mencionó la protesta del sector estudiantil y los gremios (maestros, enfermeras) que “empiezan a tantear las aguas para exigir reivindicaciones postergadas”.

Sobre el rol de la líder opositora María Corina Machado y el embajador Edmundo González, Aveledo destaca su “madurez política” al priorizar el fin último —la transición democrática— por encima de los medios y la elección del 28 de julio era otro medio para llegar a ese objetivo

“El reconocimiento de los hechos es clave. Las llaves del carro las tiene otro y nosotros como sociedad no teníamos ese manejo”, explicó, sugiriendo que la discusión sobre el reconocimiento de los resultados del 28 de julio podría quedar enmarcada en las “hipocresías necesarias” de un proceso de estabilización previo a nuevas elecciones.

¿Es reversible el proceso?

A pesar de los “brotes verdes”, Aveledo advierte sobre la fragilidad del momento. Las excarcelaciones actuales son mayoritariamente beneficios procesales con causas abiertas que podrían revertirse. Además, el aparato represivo sigue instalado, aunque en “repliegue por conveniencia”.

En cuanto a la agenda que debería seguir Estados Unidos con respecto a Venezuela, Aveledo recordó el memo que recientemente envió The Atlantic Council al presidente Trump y que establece las prioridades en las que debe enfocarse Estados Unidos con respecto a Venezuela y que establece parámetros claros sobre lo que Rodríguez debe comprometerse a hacer en los primeros tres, seis, nueve y doce meses

“No estamos en la primavera venezolana aún”, advirtió, comparando la situación con el día de la marmota: el temor a una regresión autoritaria siempre está latente. Sin embargo, concluyó que la sociedad civil no debe esperar el visto bueno de Washington ni de Miraflores para ejercer sus derechos: “Tú actúas… no esperes por la autorización”.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.