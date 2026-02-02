El Mañanero del 2 de febrero: Excarcelan a más de 30 presos políticos y otras noticias

¡Buenos días! Aquí te servimos El Mañanero de este lunes, 2 de febrero, ese rapidito de noticias que entra suave, pero despierta de golpe. El menú incluye “El primer sorbo”, una dosis fuerte de información para abrir los ojos, esa noticia que marca la agenda; “Recién salido del horno”, un resumen de los temas más importantes de las últimas horas; La “perla” del día, esa frase altisonante que te hará espabilar; “Lo que rompe en redes”, para que arranques la jornada a tono con los temas virales o tendencia en X, Instagram o TikTok; “Azuquita pa’l café”, un contenido curioso o inspirador para endulzar la mañana y “La ñapa”, con recomendaciones culturales, de información general o entretenimiento para que tu día tenga buen sabor hasta el próximo café.

El primer sorbo

Durante el transcurso de este domingo, 1 de febrero, organizaciones defensoras de DDHH han reportado la excarcelación de varios presos políticos en distintos centros penitenciarios de Venezuela.

Las excarcelaciones incluyendo se han reportado desde centros como El Helicoide, Yare II, el INOF, La Crisálida, entre otros. Muchos de los beneficiarios de esta medida cautelar forman parte del Comando ConVzla.

Haciendo un monitoreo de publicaciones de ONG como el Foro Penal, Comité por la Libertad de los Presos Políticos y el Comité de DDHH de Vente Venezuela, Runrun.es pudo identificar 33 nombres de las personas detenidas por motivos políticos que fueron excarceladas el domingo.

Recién salido del horno: otras noticias

La perla del día

“Uno de los grandes pasos para reconciliarnos es alcanzar la justicia… Venezuela anhela el reencuentro, y ese reencuentro entonces demanda que no se sigan políticas discriminatorias, de castigo, una cantidad de leyes que lo que hacen es perseguir”, Javier Tarazona, director de Fundaredes, en declaraciones desde La Candelaria, Caracas, tras ser excarcelado.

Lo que rompe en redes

El pasado 12 de enero, Oscar Castañeda fue excarcelado de El Helicoide. En un video publicado en redes sociales el fin de semana, granado a su salida del centro de reclusión, aparecía visiblemente afectado, con dificultad para reconocer a sus familiares. En abril de 2024, Castañeda fue detenido tras participar en un mitin de Portuguesa en apoyo a María Corina Machado. Desde el oficialismo se impulsó una campaña de difamación en su contra por usar una gorra con las siglas J.G.L.

Azuquita pa’l café

Los leoncitos del Parque Zoológico Chorros de Milla enternecieron a los usuarios de Instagram tras publicarse un video en el que puede verse su crecimiento con cinco meses de haber nacido.

La ñapa (recomendamos…)