Llega a Venezuela la jefa de la Misión Diplomática de EE. UU. para retomar agenda bilateral

La tarde de este sábado, 31 de enero, llegó a Venezuela la diplomática estadounidense Laura Dogu, quien hace unos días fue designada como encargada de negocios de la Unidad de Asuntos de Venezuela, en un contexto donde ambos países comenzarán a trabajar por retomar la agenda bilateral. “Estamos listos para trabajar”, se lee en el mensaje publicado en la cuenta de X de la Embajada de Estados Unidos en Venezuela.

Tras conocerse la llegada de Dogu, el canciller venezolano Yván Gil informó en X que recibió en Caracas a la diplomática “en el marco de la agenda de trabajo” entre Estados Unidos y Venezuela. Esta agenda, según Gil, está “orientada a marcar una hoja de ruta de trabajo en asuntos de interés bilateral, así como, abordar y resolver las diferencias existentes por la vía del diálogo diplomático y sobre la base del respeto mutuo y del Derecho Internacional”.

La llegada de Dogu se produce dos días después que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la reapertura de vuelos entre su país y Venezuela, tras siete años suspendido. En declaraciones ofrecidas durante una reunión con su gabinete en la Casa Blanca, el 29 de enero, Trump informó: “Los ciudadanos americanos en breve podrán ir a Venezuela y estarán a salvo allí. Estarán a salvo”.

Trump instruyó al secretario de Transporte, Sean Duffy, y al Pentágono a realizar los trámites necesarios para permitir la reapertura inmediata del espacio aéreo.

Ese mismo día, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos emitió la Licencia General nº 46, marcando un punto de giro en las sanciones petroleras contra Venezuela. Dicha licencia fue publicada apenas unas horas después de que la Asamblea Nacional de corte oficialista sancionara una reforma parcial a la Ley Orgánica de Hidrocarburos, creando un nuevo marco jurídico para la industria.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.