Para el experto en geopolítica y analista internacional, Mariano de Alba, después de la detención de Nicolás Maduro y Cilia Flores el pasado 3 de enero, el chavismo pareciera estar sufriendo un repliegue táctico.

El abogado fue el invitado en la edición de este martes 27 de enero de La Conversa de la Alianza Rebelde Investiga (ARI) conformada por Runrunes, El Pitazo y Tal Cual.

Según de Alba hasta ahora no se han visto signos de una verdadera transición y lo que sí se ha producido es un reacomodo de las fuerzas dentro del chavismo comandadas por la presidenta encargada con el aval del gobierno estadounidense, Delcy Rodríguez.

De Alba señaló en el espacio semanal donde estuvieron Ronna Rísquez, directora de la Alianza Rebelde Investiga (ARI); Víctor Amaya, director de Tal Cual; César Batiz, director de El Pitazo y Luis Blanco, director de Runrunes, que no basta con la presión proveniente del norte para lograr una transición hacia la democracia hace falta un movimiento interno que provenga de las fuerzas de oposición.

De Alba sentenció que si bien María Corina Machado sigue ejerciendo un liderazgo importante, el mismo se encuentra diezmado por las fracturas que existen en el bando opositor.

“La realidad es que en Venezuela el poder lo sigue ejerciendo el chavismo”, enfatizó de Alba.

A juicio del analista, pareciera que al chavismo no le ha costado reinventarse sin la presencia de Maduro en Miraflores y aunque el golpe del pasado 3 de enero fue fuerte, la ambición por mantenerse en el poder a toda costa los mantiene como una amalgama.

De Alba enfatizó que sería un error dejar todo el proceso de transición en manos de los Estados Unidos.

“El componente nacional va a ser importante y allí la oposición llega con algunas deficiencias. Creo que el gobierno estadounidense debería incluir más a la oposición en sus cálculos”, dijo el analista internacional.

El chavismo insistirá en sobrevivir

El analista consideró lógico que Estados Unidos haya considerado a Rodríguez como una opción para garantizar cierta estabilidad en el país, sin embargo no descarta que el presidente Donald Trump se plantee un plan B, si esta no cumple con lo acordado.

Para De Alba, el chavismo ya se planteaba un escenario sin Maduro en el poder y por ello la actual consigna de cerrar filas y los cambios en ministerios y demás entidades gubernamentales.

“La salida de Alex Saab de dos cargos es un ejemplo de esto, ellos van a tratar de quedarse y seguir adelante”, sostuvo de Alba.

De Alba manifestó que el chavismo está vendiendo la idea de llevar a cabo cambios sin hacer modificaciones profundas, aunque sentenció que este sector posee escasa credibilidad y continúa enfrascado en una especie de modelo Chevron con esteroides.

El analista internacional considera llamativo que un gobierno vinculado a innumerables casos de corrupción esté ahora encargado de administrar recursos provenientes de negocios petroleros con Estados Unidos.

“Un Banco Central de Venezuela (BCV) transparente y un sistema medianamente democratico permitiría llegar a un escenario de reformas verdaderas”, indicó el experto en geopolítica.

La democracia no es prioridad

Para Rísquez, la principal prioridad de Trump en torno a Venezuela no es el restablecimiento de la democracia, y en ese sentido, no posee el pulso real de las excarcelaciones que se han producido a partir del anuncio de sacar una cifra importante de presos políticos de las prisiones, hecho por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, el pasado 8 de enero.

“Es lamentable que el presidente Trump no esté enterado de lo que pasa con los presos políticos, uno esperaría que hubiese un trabajo más profesional”, dijo de Alba.

Amaya resaltó las contradicciones dentro del chavismo: mientras Jorge Rodríguez ofrece una lista de excarcelados, el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, niega que exista.

El director de Tal Cual informó además que tres madres de excarcelados han fallecido recientemente.

Blanco señaló que Delcy Rodríguez ofreció una lista de excarcelados al Alto Comisionado para las Naciones Unidas, Volker Turk, a quien su hermano Jorge calificó en la Asamblea Nacional como persona no grata Rísquez apuntó que la desinformación y opacidad del gobierno en torno a las excarcelaciones pareciera ser intencional.

“Es como si le tuvieran fobia al orden”, comentó la directora de ARI.

De Alba sostuvo que sería propicio ser testigo de pasos concretos hacia la normalización y la democracia.

“Una de las cosas que me hubiese gustado es que en la reunión entre Trump y Machad, se le hubiese garantizado a esta última un regreso seguro a Venezuela”, agregó de Alba.

El analista sentenció que si los demócratas logran recuperar buena parte de los escaños en las elecciones de medio término en noviembre, pueden poner alcabalas a un eventual uso de la fuerza en Venezuela por parte de Trump.

“El chavismo está consciente de que Trump no puede repetir en la Casa Blanca y que su capacidad en un futuro puede verse restringida a partir de noviembre, entonces apuesta a lo usual, ganar tiempo”, enfatizó el analista internacional.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.