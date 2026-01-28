El Mañanero del 28 de enero: Madres de presos políticos que han fallecido tras peregrinar por justicia

¡Buenos días! Aquí te servimos El Mañanero de este miércoles, 28 de enero, ese rapidito de noticias que entra suave, pero despierta de golpe. El menú incluye “El primer sorbo”, una dosis fuerte de información para abrir los ojos, esa noticia que marca la agenda; “Recién salido del horno”, un resumen de los temas más importantes de las últimas horas; La “perla” del día, esa frase altisonante que te hará espabilar; “Lo que rompe en redes”, para que arranques la jornada a tono con los temas virales o tendencia en X, Instagram o TikTok; “Azuquita pa’l café”, un contenido curioso o inspirador para endulzar la mañana y “La ñapa”, con recomendaciones culturales, de información general o entretenimiento para que tu día tenga buen sabor hasta el próximo café.

El primer sorbo

Mientras la prometida excarcelación de presos políticos sigue ocurriendo a cuentagotas, algunos de ellos son perseguidos por una doble tragedia. Al menos Cuatro madres de presos políticos venezolanos fallecieron tras la prisión injusta y de procesos judiciales cargados de vicios.

En noviembre de 2025, Yenny Barrios, expresa política, falleció sin poder abrazar a su hijo, Diego Sierralta. La mañana del domingo 25 de enero fue liberado Kevin Orozco, detenido en el contexto postelectoral. Su excarcelación ocurrió tres días después de la muerte de su madre, Yarelis Salas. Otro caso es el de Carmen Dávila, madre del médico y expreso político Jorge Yéspica Dávila. A esto se suma el caso de Rory Branker, otro episodio crítico de detención política en Venezuela, marcado por la tragedia familiar tras el fallecimiento de su único hermano mientras este último intentaba asistirlo en prisión.

La mañana de este martes, 27 de enero, el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve) informó el fallecimiento de Omaira Navas, madre del periodista Ramón Centeno, la cuarta que fallece tras afrontar meses y años en un peregrinar por la justicia y la liberación de sus hijos.

Recién salido del horno: otras noticias

Petro exige a Trump que devuelva a Maduro para que sea juzgado en Venezuela

Presos y en desaparición forzada: la doble marca que enfrentan más de 200 familias venezolanas

Preso político Yandir Loggiodice requiere una cirugía cerebral urgente

Laboratorio de Paz resume recomendaciones de la CIDH para una “transición institucional profunda”

Rusia asomó que Maduro fue traicionado y señala ineficacia en respuesta de las FANB

Dólar/Euro BCV

La perla del día

“El discurso de unidad nacional debe alimentarse de hechos. Es verdad que ha sido importante el proceso de excarcelaciones por el número, pero debe continuar. Lo decimos desde la franqueza: la agresión externa requiere de unidad, no de un pueblo dividido. Libertad para todos los presos políticos”, Luis Augusto Romero (Avanzada Progresista), subjefe de la fracción Alianza Democrática en la Asamblea Nacional (AN) de corte oficialista.

Lo que rompe en redes

En un encuentro directo dentro de la Ciudad Universitaria, el presidente de la Federación de Centros Universitarios de la UCV (FCU-UCV), Miguelángel Suárez, increpó a Delcy Rodríguez, presidenta encargada con el aval de Estados Unidos, para exigir la libertad plena de los ciudadanos detenidos por motivos políticos.

Azuquita pa’l café

El Ministerio para el Ecosocialismo Carabobo confirmó este lunes 26 de enero que el delfín «cabeza de melón» que fue hallado en la playa de Bahía de Patanemo, en el estado Carabobo, se encontraba vivo y posteriormente fue liberado.

