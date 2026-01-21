El Mañanero del 21 de enero: Un año del segundo mandato de Donald Trump y otras noticias

¡Buenos días! Aquí te servimos El Mañanero del miércoles, 21 de enero, ese rapidito de noticias que entra suave, pero despierta de golpe. El menú incluye “El primer sorbo”, una dosis fuerte de información para abrir los ojos, esa noticia que marca la agenda; “Recién salido del horno”, un resumen de los temas más importantes de las últimas horas; La “perla” del día, esa frase altisonante que te hará espabilar; “Lo que rompe en redes”, para que arranques la jornada a tono con los temas virales o tendencia en X, Instagram o TikTok; “Azuquita pa’l café”, un contenido curioso o inspirador para endulzar la mañana y “La ñapa”, con recomendaciones culturales, de información general o entretenimiento para que tu día tenga buen sabor hasta el próximo café.

Hace exactamente un año, el Capitolio volvía a ser el escenario del ascenso de Donald Trump, quien tomó posesión para un segundo mandato y se convirtió en el presidente 47 de Estados Unidos.

365 días después, Trump ha cumplido parte de sus promesas de campaña más polémicas en medio de una popularidad oscilante. La última encuesta del Wall Street Journal la fija en 45%, Reuters la sitúa en 41% y un promedio de todas las encuestas nacionales para enero de 2026 indica que está en 42%, frente a un 55% que no aprueba su gestión.

Para Aldo De Santis, consultor político y magíster en Comunicación Política, la palabra que mejor define el primer año del segundo mandato de Donald Trump en Estados Unidos es “impensable”, enfatizó que muchas de las cosas que el republicano prometió en campaña, “para bien o para mal”, las ha ejecutado: “Hay un antes y un después tanto en política interior de Estados Unidos como en política exterior después de este primer año. Es impensable e impredecible”, opinó en una entrevista a Román Lozinski.

Laboratorio de Paz exige suspensión inmediata del Decreto de Estado de Conmoción Exterior

El silencio rodea el caso de Rory Branker, quien cumple 11 meses detenido

Hija de EGU denunció que fue víctima de extorsión en sedes diplomáticas, del arzobispado y de ONG

“Crímenes de Estado en la era Chávez”: Corte IDH ordena liberar a hermanos Guevara

“Una mujer increíblemente amable hizo algo extraordinario hace unos días. Quizás podamos involucrarla de alguna manera. Me encantaría poder hacerlo. María, quizás podamos hacerlo”, presidente Donald Trump sobre María Corina Machado.

Familiares de presos políticos que han pernoctado durante más de 10 días a las afueras de los calabozos de la Policía Nacional Bolivariana de Boleíta, conocidos como Zona 7, denuncian acoso policial por parte de funcionarios del lugar.

#URGENTE 🚨 | Desde Zona 7, familiares de presos políticos denuncian que continúa el acoso policial.



Los familiares de presos políticos han pernoctado durante 13 días consecutivos. Lo han hecho de forma pacífica; orando, en vigilias, cantando el himno y sostenidos en su fe. Ante… pic.twitter.com/PXMw1qUgWF — Realidad Helicoide (@RHelicoide) January 20, 2026

Después de 23 años de estrenarse la película de Lizzie McGuire, la actriz y cantante estadounidense Hillary Duff volvió a interpretar en vivo la icónica canción “What dreams are made of” en Londres, Reino Unido.

Durante el lanzamiento de su gira en Londres, su primer concierto desde 2015 Hilary Duff interpretó “What Dreams Are Made of”.

Un sueño hecho realidad para toda una generación. 💫🎤

¿Quién más sigue cantándola como si fuera 2003?



CC: rollingstone pic.twitter.com/XnV6TX9Edg — EstiloDF (@EstiloDF) January 20, 2026

La popular serie de televisión y web ecuatoriana Enchufe.TV presentó una parodia satírica de versiones caricaturizadas de Donald Trump y Nicolás Maduro, explicando cómo ocurrió -de forma ficticia- la captura del gobernante venezolano.