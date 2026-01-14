El Mañanero del 14 de enero: Jorge Rodríguez dice que van más de 400 excarcelaciones

¡Buenos días! Aquí te servimos El Mañanero del miércoles, 14 de enero, ese rapidito de noticias que entra suave, pero despierta de golpe. El menú incluye “El primer sorbo”, una dosis fuerte de información para abrir los ojos, esa noticia que marca la agenda; “Recién salido del horno”, un resumen de los temas más importantes de las últimas horas; La “perla” del día, esa frase altisonante que te hará espabilar; “Lo que rompe en redes”, para que arranques la jornada a tono con los temas virales o tendencia en X, Instagram o TikTok; “Azuquita pa’l café”, un contenido curioso o inspirador para endulzar la mañana y “La ñapa”, con recomendaciones culturales, de información general o entretenimiento para que tu día tenga buen sabor hasta el próximo café.

El primer sorbo

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, aseguró este martes, 13 de enero, que a la fecha se han producido más de 400 excarcelaciones. Según dijo, este proceso inició con un primer grupo de 160 personas el 23 de diciembre de 2025 y ha continuado como un “gesto unilateral” del gobierno con el fin de promover la “convivencia pacífica”.

Rodríguez hizo esta información luego del derecho de palabra del diputado suplente Luis Florido, quien mencionó que el Foro Penal maneja una cifra de 56 personas excarceladas a la fecha.

El jefe del Parlamento adoptó un tono hostil contra el Foro Penal, calificándolos de “mezquinos” y acusándolos, sin presentar pruebas, de cobrar dinero a los familiares por tramitar las liberaciones. “Foro Penal le cobra a las personas por tramitarle el tema de liberaciones, les cobra dinero de forma artera, de forma mezquina. Una basura, esa forma como el Foro Penal utiliza la situación de personas privadas de libertad”, afirmó.

Recién salido del horno: otras noticias

El mensaje de estudiantes de la UCV “No hay transición posible con persecución política”

Tras presión pública excarcelaron a 15 adolescentes imputados por “traición a la patria” en Anzoátegui

Delcy Rodríguez admite que nunca se imaginaron una situación similar a la vivida el 3 de enero

Asciende a ocho la cifra de ciudadanos españoles excarcelados

Dólar/Euro BCV

Lo que rompe en redes

El Comité por la Liberación de los Presos Políticos de Venezuela (Clippve), familiares, sindicatos y representantes universitarios se reunieron este martes, 13 de enero, en la Plaza del Rectorado de la Universidad Central de Venezuela, en Caracas, para ofrecer un balance sobre la situación de los presos políticos, a propósito de las pocas excarcelaciones documentadas desde el 8 de enero.

Azuquita pa’l café

La pianista cubana Niurka Online interpretó la canción “Alma llanera” en Valencia, España. La artista sorprendió a los transeúntes de las calles de Valencia al tocar la melodía de la popular canción venezolana.

La ñapa (recomendamos)

Marvel Studios difundió un nuevo tráiler de la películas “Avengers: Doomsday”, a estrenarse en diciembre de 2026. El clip, que emocionó a los fanáticos, muestra a los wakandianos, Namor y “La Mole” de Los 4 Fantásticos, que se sumarán a la línea temporal principal del Universo Cinematográfico de Marvel.