Asciende a ocho la cifra de ciudadanos españoles excarcelados

Las excarcelaciones de presos políticos anunciadas el pasado 8 de enero siguen concretándose a medias. Para las 10:00 a.m. de este 13 de enero, el Foro Penal solo había podido verificar 56 excarcelaciones. El gobierno indicó la jornada previa que habían excarcelado a 116 personas, pero sin publicar una lista de nombres de los favorecidos.

“Los familiares y presos se mantienen en la incertidumbre y la dolorosa expectativa”, escribió en el presidente-director de oro Penal, Alfredo Romero, quien también confirmó luego la excarcelación de Sofía Sahagún, venezolana con nacionalidad española, quien fue detenida arbitrariamente el 23 de octubre de 2024 en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía cuando se disponía a viajar a España.

“Va camino a Madrid, donde la espera su familia”, precisó Romero. La expresa política siguió entonces el mismo destino que la abogada Rocío San Miguel y otros cuatro españoles quienes estuvieron entre los primeros excarcelados en este proceso, y fueron trasladados inmediatamente a España.

Tras su detención arbitraria en octubre de 2024, Sahagún fue llevada el 19 de diciembre de ese mismo año a la sede de la Policía Nacional Bolivariana, en El Valle , y el 20 de diciembre al Centro de Procesados y Penados del Área Metropolitana de Caracas I (Sebin Helicoide). Le imputaron el delito de terrorismo y no tuvo derecho a la defensa.

Por su parte, el diario El País de España informó que la cifra de ciudadanos de ese país excarcelados en Venezuela ascendió a ocho tras la liberación tanto de Sahagún como de Leticia García, quien permanecía recluida también en El Helicoide. De acuerdo con reportes de El País, el presunto “delito” que mantuvo a García en la cárcel del Sebin fue meramente administrativo: tramitar, como parte de sus funciones en una empresa de telecomunicaciones, el cambio de condiciones de una línea telefónica. La administración saliente criminalizó esta acción debido a que el titular de la cuenta era un dirigente opositor refugiado en la Embajada de Argentina.

Otros nombres de los españoles que recuperaron su libertad la semana pasada son los turistas vascos José María Basoa y Andrés Martínez Adasme, el marinero Miguel Moreno Dapena, Ernesto Gorbe y Alejandro González, exgerente de Chevron vinculado al caso de la activista Rocío San Miguel, quien también fue excarcelada.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.