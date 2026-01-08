La presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, informó este miércoles, 7 de enero, que la Ley del sistema eléctrico será modificada porque habrá “un proceso de actualización y mejoras” en el servicio en el país.

El anuncio de Rodríguez coincide con la hoja informativa que publicó este miércoles el Departamento de Energía de Estados Unidos, en la que se revela que el nuevo acuerdo energético que ese país firmó con Venezuela contempla mejoras en el sistema eléctrico, que es vital para la producción de petróleo.

Según la presidenta encargada, que cuenta con el aval de Trump, “el sistema eléctrico se debilitó por el bloqueo criminal”. Este nuevo código será acompañado por una ley de Uso Racional de la Energía.

La mención de la Ley del Sistema Eléctrico se hizo durante la alocución de Rodríguez a propósito del acto de notificación al Poder Ejecutivo del inicio del período legislativo 2026-2031, que contó con la presencia de un grupo de diputados oficialistas y de oposición de la recién instalada Asamblea Nacional (AN).

Durante la alocución también se dio a conocer que en el hemiciclo se discutirá una serie de nuevas normativas como la ley de Minería, del Comité de exportaciones e importaciones, de Derechos Socioeconómicos y de Inteligencia Artificial.

También se prevé el debate de la Ley de Medicina Natural, que Rodríguez vinculó con la “medicina ancestral”, además de una ley de Ciberseguridad, que consideró como el “principal armamento mortal contra la humanidad”.

Otras leyes que entrarán a discusión próximamente serán la ley de Derechos Digitales y Naturales y la actualización de la normativa para las Telecomunicaciones.

Paz y convivencia

Finalmente, Rodríguez se refirió al debate de una ley de Paz y Convivencia “que permita a los venezolanos tener conciencia absoluta de lo que significa la paz para un país”, que no permita expresiones fascistas y que promueva programas sobre la materia en todo el país.

“El fascismo ha llevado a la derivación del extremismo de quienes, arrodillados, entregan nuestro país y su riqueza y comprometen a nuestro país y a la riqueza nacional”, afirmó.

Acotó Rodríguez que la ley de Paz y Convivencia ayudará a “Hay que “sanar esas heridas que tiene nuestra sociedad”, sobre todo luego del ataque del pasado 3 de enero, “que fue apoyado por el fascismo venezolano”.