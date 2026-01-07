La organizaciÃ³n defensa de los derechos humanos, Laboratorio de Paz, LabPaz,Â rechazÃ³ el ataque militar de Estados Unidos contra Venezuela ocurrido el pasado 3 de enero y lo calificÃ³ como “un terrible precedente para toda la regiÃ³n”.

A travÃ©s de un comunicado, el grupo hace una serie de exigencias como la nulidad del decreto de ConmociÃ³n Exterior, el cese de la persecuciÃ³n a polÃ­ticos y periodistas, la libertad de los presos polÃ­ticos y el llamado a elecciones como lo establece la ConstituciÃ³n venezolana.

El documento de LabPaz tambiÃ©n resaltÃ³ que la presidenta encargada de Venezuela, Delcy RodrÃ­guez, ha sido seÃ±alada por organismos internacionales como parte de un gobierno que ha cometido “graves violaciones a la dignidad y delitos de lesa humanidad”.

“Lamentamos que el acuerdo de cooperaciÃ³n en marcha, entre Donald Trump y Delcy RodrÃ­guez, tenga como prioridades secundarias la democracia y el pleno respeto a los derechos humanos“, dice LabPaz.

SubrayÃ³ que RodrÃ­guez fue juramentada como Presidenta desconociendo el artÃ­culo 233 de la Carta Magna, que determina que ante falta absoluta del primer mandatario, antes de cumplirse cuatro aÃ±os de su mandato, se debe convocar a elecciones en 90 dÃ­as. Por eso, la organizaciÃ³n exige que se reconozca la ausencia total de Maduro y que se convoque a comicios presidenciales.

LabPaz tambiÃ©n pidiÃ³ a los paÃ­ses de la regiÃ³n “subordinar el reconocimiento de Delcy RodrÃ­guez como presidenta encargada al cumplimiento de lo expresado en la ConstituciÃ³n y la convocatoria a prÃ³ximas elecciones”.

GarantÃ­as de transparencia e investigaciÃ³n de los hechos

El documento publicado el 6 de enero tambiÃ©n enfatiza la falta de transparencia deliberada de las autoridades venezolanas. Por eso, exige la difusiÃ³n de “informaciÃ³n oficial, detallada y verificable” sobre la cantidad de muertos, heridos y daÃ±os materiales contra instalaciones militares o civiles.

LabPaz exige, ademÃ¡s, la suspensiÃ³n del decreto de Estado de ConmociÃ³n Exterior, “dado que se ha puesto en marcha una polÃ­tica de cooperaciÃ³n bilateral con el gobierno responsable de la agresiÃ³n”.

El comunicado destaca que la prensa internacional ha sugerido la participaciÃ³n de altos funcionarios venezolanos tanto en el operativo militar como en la captura de Maduro y Flores. Por esa ausencia de institucionalidad, exige que una comisiÃ³n internacional (conformada por organizaciones que defiendan los derechos humanos) documente e investigue los hechos y establezca responsabilidades de forma expedita.

“En caso que se confirmen, las violaciones de derechos humanos ocurridas durante el operativo militar serÃ­an corresponsabilidad de los gobiernos de ambos paÃ­ses“, afirma la nota de LabPaz.

Finalmente, exige el “cese a la persecuciÃ³n” contra partidos como Vente Venezuela, Primero Justicia, Voluntad Popular, entre otras, y que se garantice que el liderazgo con mayor legitimidad (MarÃ­a Corina Machado y Edmundo GonzÃ¡lez) vuelva al paÃ­s y ejercer, sin restricciÃ³n alguna, con el respeto de todos sus derechos civiles y polÃ­ticos.