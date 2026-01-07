La organizaciÃ³n defensa de los derechos humanos, Laboratorio de Paz, LabPaz,Â rechazÃ³ el ataque militar de Estados Unidos contra Venezuela ocurrido el pasado 3 de enero y lo calificÃ³ como “un terrible precedente para toda la regiÃ³n”.
A travÃ©s de un comunicado, el grupo hace una serie de exigencias como la nulidad del decreto de ConmociÃ³n Exterior, el cese de la persecuciÃ³n a polÃticos y periodistas, la libertad de los presos polÃticos y el llamado a elecciones como lo establece la ConstituciÃ³n venezolana.
El documento de LabPaz tambiÃ©n resaltÃ³ que la presidenta encargada de Venezuela, Delcy RodrÃguez, ha sido seÃ±alada por organismos internacionales como parte de un gobierno que ha cometido “graves violaciones a la dignidad y delitos de lesa humanidad”.
“Lamentamos que el acuerdo de cooperaciÃ³n en marcha, entre Donald Trump y Delcy RodrÃguez, tenga como prioridades secundarias la democracia y el pleno respeto a los derechos humanos“, dice LabPaz.
SubrayÃ³ que RodrÃguez fue juramentada como Presidenta desconociendo el artÃculo 233 de la Carta Magna, que determina que ante falta absoluta del primer mandatario, antes de cumplirse cuatro aÃ±os de su mandato, se debe convocar a elecciones en 90 dÃas. Por eso, la organizaciÃ³n exige que se reconozca la ausencia total de Maduro y que se convoque a comicios presidenciales.
LabPaz tambiÃ©n pidiÃ³ a los paÃses de la regiÃ³n “subordinar el reconocimiento de Delcy RodrÃguez como presidenta encargada al cumplimiento de lo expresado en la ConstituciÃ³n y la convocatoria a prÃ³ximas elecciones”.
GarantÃas de transparencia e investigaciÃ³n de los hechos
El documento publicado el 6 de enero tambiÃ©n enfatiza la falta de transparencia deliberada de las autoridades venezolanas. Por eso, exige la difusiÃ³n de “informaciÃ³n oficial, detallada y verificable” sobre la cantidad de muertos, heridos y daÃ±os materiales contra instalaciones militares o civiles.
LabPaz exige, ademÃ¡s, la suspensiÃ³n del decreto de Estado de ConmociÃ³n Exterior, “dado que se ha puesto en marcha una polÃtica de cooperaciÃ³n bilateral con el gobierno responsable de la agresiÃ³n”.
El comunicado destaca que la prensa internacional ha sugerido la participaciÃ³n de altos funcionarios venezolanos tanto en el operativo militar como en la captura de Maduro y Flores. Por esa ausencia de institucionalidad, exige que una comisiÃ³n internacional (conformada por organizaciones que defiendan los derechos humanos) documente e investigue los hechos y establezca responsabilidades de forma expedita.
“En caso que se confirmen, las violaciones de derechos humanos ocurridas durante el operativo militar serÃan corresponsabilidad de los gobiernos de ambos paÃses“, afirma la nota de LabPaz.
Finalmente, exige el “cese a la persecuciÃ³n” contra partidos como Vente Venezuela, Primero Justicia, Voluntad Popular, entre otras, y que se garantice que el liderazgo con mayor legitimidad (MarÃa Corina Machado y Edmundo GonzÃ¡lez) vuelva al paÃs y ejercer, sin restricciÃ³n alguna, con el respeto de todos sus derechos civiles y polÃticos.