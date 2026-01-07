La empresa estatal Petróleos de Venezuela, Pdvsa, informó que “actualmente cursa una negociación con Estados Unidos para la venta de volúmenes de petróleo”, todo ajustado a los relaciones comerciales existentes entre ambos países, según señala en un comunicado publicado este miércoles, 7 de enero.

“Este proceso se desarrolla bajo esquemas similares a los vigentes con empresas internacionales como Chevron y está basado en una transacción estrictamente comercial, con criterios de legalidad, transparencia y beneficio para ambas partes”, recalca la nota.

La declaración de Pdvsa aparece horas después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmara que Venezuela dará a Washington entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo, y que el resultado de la venta de estos será administrada por el Ejecutivo norteamericano.

Las palabras de Trump, que ofreció la noche del martes 6 en su red social Truth Social, fueron ratificadas este miércoles por su secretario de Estado, Marco Rubio.

“Pdvsa ratifica su compromiso de continuar construyendo alianzas que impulsen el desarrollo nacional a favor del pueblo venezolano y que contribuya a la estabilidad energética global”, concluye el escueto comunicado que no especifica los términos del nuevo acuerdo con Estados Unidos.

Tampoco se detalla la cantidad de “volúmenes” que se negocian con la administración Trump, ni qué pasará con el petróleo incautado por Washington en embarcaciones venezolanas.