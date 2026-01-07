TelegramWhatsAppFacebookX
Noticias

Delcy Rodríguez: “no hay agente externo que gobierne a Venezuela”

“Estamos acá gobernando junto al pueblo, el Gobierno de Venezuela rige nuestro país, más nadie, no hay agente externo que gobierne a Venezuela“, señaló Delcy Rodríguez, la presidenta encargada de Venezuela que cuenta con el aval de Donald Trump. Lo hizo este martes, 6 de enero, durante un acto para instalar la comisión del Estado Mayor Agroalimentario, Pesca, Comunal e Industrial.

La respuesta de Rodríguez ocurre justo después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmara que varios altos funcionarios de su gobierno estarán a cargo de coordinar una transición en Venezuela.

Esos funcionarios son el secretario de Estado, Marco Rubio; el de Guerra, Pete Hegseth; y el asesor en temas de seguridad y migración, Stephen Miller. El trío estará a cargo de coordinar la transición en Venezuela, mientras Rodríguez coopere desde Venezuela.

Delcy Rodríguez afirmó que los venezolanos han reclamado en las calles la libertad de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, quienes el pasado 3 de enero fueron capturados por las fuerzas especiales de Estados Unidos en medio de bombardeos a sitios estratégicos en Caracas.

“Hemos crecido en fortaleza, hemos crecido espiritualmente para afrontar los desafíos, las agresiones, las amenazas. En lo personal, quienes me amenacen, lo digo: mi destino no lo decide sino Dios, esa es mi respuesta”, agregó Delcy Rodríguez.

Redacción Runrun.es
