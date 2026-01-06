El Departamento de Justicia retiró la acusación contra Nicolás Maduro que lo señalaba como jefe del Cartel de los Soles, organización criminal que fue declarada como “terrorista” por la administración de Donald Trump y que sentó las bases para la captura del gobernante venezolano.

Una nueva versión del documento que fue publicado pasado el 3 de enero, horas después de que las fuerzas estadounidenses bombardearan zonas estratégicas de Caracas para arrestar a Maduro y a su esposa, Cilia Flores, indica que el Cartel es, en realidad, un mecanismo clientelar para traficar droga.

“Nicolás Maduro Moros, el acusado —al igual que el expresidente Chávez antes que él— participa, perpetúa y protege una cultura de corrupción en la que las poderosas élites venezolanas se enriquecen mediante el narcotráfico y la protección de sus socios narcotraficantes. Las ganancias de esta actividad ilegal fluyen hacia funcionarios civiles, militares y de inteligencia corruptos, quienes operan en un sistema clientelar dirigido por los de arriba, conocido como el Cartel de los Soles, en referencia a la insignia del sol que lucen los uniformes de los altos mandos militares venezolanos”, afirma el documento de acusación.

Esta redefinición se ajusta a la que expertos en crimen organizado y tráfico de drogas en América Latina ofrecieron a medios de comunicación dentro y fuera de Venezuela. Varios indicaron que se trataba de un término acuñado por los medios de comunicación venezolanos en los 90, para referirse a los efectivos militares que recibían dinero del narcotráfico cuando dejaban pasar cargamentos de un lugar a otro.

El señalamiento de Maduro como cabecilla del Cartel de los Soles se remonta a una acusación formal del Departamento de Justicia redactada en 2020. En julio de 2025, el Departamento del Tesoro lo designó como “organización terrorista”.

A pesar de que el nuevo documento elimina la definición del Cartel de los Soles como organización o estructura criminal, sí mantiene que Maduro es un “narcoterrorista” y apunta a sus supuestos vínculos con reconocidos grupos mexicanos de crimen organizado como el Cartel de los Zetas, Cartel de Sinaloa y Cartel del Golfo. También se refiere a sus estrechas relaciones con las guerrillas colombianas ELN y las disidencias de las FARC, además del Tren de Aragua.

“En resumen, Maduro Moros y sus cómplices se han asociado durante décadas con algunos de los narcotraficantes y narcoterroristas más violentos y prolíficos del mundo y se han apoyado en funcionarios corruptos de toda la región para distribuir toneladas de cocaína a Estados Unidos”, afirma el documento.

La acusación reseña que Maduro aprovechó su cargo para beneficiarse a sí mismo y a su familia, así como a los funcionarios militares que participaron en el esquema de tráfico de drogas, mientras que “violentos narcoterroristas” actuaban con total impunidad en Venezuela.