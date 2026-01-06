La Policía del estado Mérida, en el occidente de Venezuela, detuvo en el municipio Guaraque, al sur de la misma entidad, a dos personas de más de 60 años que “celebraban el ‘secuestro’ del presidente Maduro”. El nuevo decreto de “estado de conmoción exterior” prohibe tal comportamiento so pena de presidio.

De acuerdo con la información oficial, los funcionarios que pertenecen al Centro de Coordinación Policial N° 6 Bailadores recibieron una llamada que informó que había dos personas que alteraban “la paz y tranquilidad pública en el sector Los Cedros, parroquia Río Negro, municipio Guaraque“, al sur de Mérida.

Según la denuncia, los hombres gritaron consignas contra el Gobierno y celebraron el arresto de Nicolás Maduro y Cilia Flores hecho sucedido el pasado 3 de enero en Caracas, cuando fuerzas estadounidenses bombardearon zonas estratégicas de la capital venezolana y se trasladaron a la pareja presidencial a Nueva York.

La celebración de los hombres, dice el texto, ofendió a “vecinos militantes del PSUV” e incitó a la violencia, porque supuestamente hubo disparos al aire con un arma de fuego.

Cuando los funcionarios llegaron, inspeccionaron la vivienda de los hombres de 64 y 65 años de edad y hallaron “en el área externa, debajo de unas prendas de vestir”, un revólver Smith & Wesson con seis cartuchos, con cinco ya percutidos. También encontraron una escopeta sin marca visible.

Los hombres fueron arrestados y trasladados a la Estación Policial Guaraque.

Este es el primer registro oficial que se publica sobre la detención de personas que celebren el arresto de Maduro y Flores, luego de que saliera en Gaceta Oficial el decreto de “Estado de Conmoción Exterior” que, en su artículo 5, da licencia a los órganos policiales a buscar y capturar a quienes promuevan o apoyen del ataque armado de Estados Unidos sobre Venezuela ocurrido la madrugada del pasado 3 de enero.