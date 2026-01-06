Hasta el 5 de enero de 2026, Monitor de Víctimas y La Hora de Venezuela registran 55 muertos durante el ataque de Estados Unidos sobre Caracas, Miranda y La Guaira ocurrido la pasada madrugada del 3 de enero, que terminó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

Entre las víctimas hay 32 cubanos que “cumplían misiones en representación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior, a solicitud de los órganos homólogos de ese país”, según un comunicado suscrito por las autoridades de La Habana el 4 de enero.

El presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel, decretó dos días de duelo. Tras este pronunciamiento, el Ministerio de Interior y Justicia de Venezuela publicó un comunicado para rendir homenaje a los combatientes cubanos sin hacer mención a las bajas de la Fuerza Armada Nacional.

Dos días después de la incursión militar estadounidense, las autoridades no han dado a conocer el total de víctimas militares o civiles. Tampoco han divulgado en las cuentas oficiales notas o decretos de duelo. De acuerdo con el monitoreo realizado por Monitor de Víctimas, al menos 21 de las 55 muertos eran funcionarios militares venezolanos.

Rosa Helena González es una de las civiles que murió la madrugada del 3 de enero durante el bombardeo en Catia La Mar, estado La Guaira. Un misil impactó el edificio de la urbanización Rómulo Gallegos, en donde residía. Estaba próxima a cumplir 80 años de edad.

“En la madrugada escuchamos las detonaciones y el bloque se estremeció por completo con las explosiones. A nosotros nos separa una montaña de la Meseta de Mamo (donde está ubicada la Infantería de Marina, que también fue bombardeada) y por eso decidimos evacuar el edificio. La mayoría había salido cuando el misil que impactó en el edificio explotó”, contó el vecino Jonathan Mayora a La Hora de Venezuela.

La víctima pasó más de la mitad de su vida en el bloque 12 de la urbanización Rómulo Gallegos de la avenida Soublette de Catia La Mar, la parroquia más poblada del litoral central venezolano. Sus vecinos la recuerdan como una mujer trabajadora y colaboradora con la comunidad.

“La señora Rosa no había salido. Nosotros la fuimos a ayudar. Estaba golpeada, pero nos dijo que la ayudáramos a salir, que ella mejoraba. No fue así. La llevamos directo al hospitalito (el hospital Dr. Alfredo Machado, ubicado en la misma avenida), pero no aguantó y allí murió”, agrega el testigo que también perdió su vivienda por la explosión.

La familia de Rosa Helena relató a La Hora de Venezuela que en el acta de defunción la causa de muerte indica que tuvo un infarto al miocardio.

Muerte en El Volcán

La otra mujer fallecida es Yohanna Rodríguez Sierra, colombiana de 45 años de edad nacida en Cartagena.

Yohanna trabajaba en una vivienda ubicada a menos de un kilómetro de donde funcionan las antenas de transmisión que sirven al sector militar, televisoras y empresas de telecomunicaciones en el sector El Volcán, estado Miranda.

Ella vivía con su hija Ana Corina Morales, de 22 años, quien también resultó herida.

“Yohanna muy querida por nosotros, decidió salir a ver qué estaba pasando en El Volcán”, contó un familiar de los propietarios de la residencia El Topito, que se comunica internamente con el sector donde están ubicadas las torres repetidoras.

“La hija le pidió que no se moviera, pero ella insistió en ir porque estaba decidida a tomar fotos de lo que estaba pasando”, agregó.

En el Volcán hay al menos seis pequeñas casas, donde viven cuidadores de las antenas. La madrugada del ataque solo estaba un trabajador de guardia porque el resto no había regresado aún de los días libres por la fiesta de Año Nuevo.

Yohanna llegó al sitio en el momento en que cayó el segundo misil y fue alcanzada por objetos en el pecho que le causaron la muerte, según relató la hija a los familiares de los dueños de la casa que cuidaba con su mamá.

La hija de Yohanna tuvo heridas leves. Fue atendida en el Hospital Dr. Domingo Luciani de El Llanito y posteriormente dada de alta.

Cuatro militares muertos identificados

Se conocieron las identidades de otros cuatro militares venezolanos que murieron en el bombardeo de Estados Unidos en Fuerte Tiuna: las sargentas Eliannys Camacho, de 22 años de edad; y Yorlianny Michel Delgado Suárez; el capitán Moisés Sequera y Eduardo Soto Libre, cuyo rango se desconoce hasta el momento. Con estos casos suman 23 los muertos en los ataques que han sido identificados.

Los nombres de los otros funcionarios muertos en el ataque y que se habían publicado el pasado 4 de enero son: Jeampier Josue Parra Parra, Franyerson Javier Hurtado Ortuño, José Ángel Ilarraza González, Jerry Antonio Aguilera Velásquez, Franco Abrahan Contreras Tochon e Isaac Enrique Tovar Lamont, quienes eran parte de la Guardia de Honor del Batallón de Seguridad Presidencial número 6; así como el teniente Yendis Cristofer Gregorio Barreto y el cabo segundo Luis Enrry López Sánchez. Ambos pertenecían al mismo componente.

Del Escuadrón Bravo, también adscrito al Batallón de Seguridad Presidencial, las víctimas son Lerwis Geovanny Rivero Chirinos y Richard Rodríguez Bellorín. Las víctimas del Batallón de Custodia número 3 son las sargentas Anaís Katherine Molina Goenaga y Alejandra Del Valle Oliveros Velasquez, así como el guardia de Carlos Julio Quiñónez Perozo.

Dos alumnos de la Academia Militar, Jhonatan Alexander Cordero Moreno (distinguido) y Saúl Abrahan Pereira Martínez, están entre los fallecidos.

Asimismo, se suma la primera teniente de la Aviación Militar, Deimar Elizabeth Páez Torres, quien estaba en el Telepuerto de la Red Tettra, ubicada en la Dirección de Comunicaciones de la Fuerza Armada Nacional en Fuerte Tiuna; y Lenin Osorio Ramírez, hijo de Soraida Ramírez, presidenta del Instituto Autónomo Consejo Nacional de Derechos Humanos de Niños, Niñas y Adolescentes (IDENNA).

Se conoció que en el hospital Militar había 25 cadáveres. Es posible que algunos correspondan a los 23 ya mencionados o a los 32 cubanos.