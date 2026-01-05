Durante el acto de instalación de la Asamblea Nacional de este 5 de enero de 2026, los diputados eligieron a Jorge Rodríguez Gómez como el presidente del órgano legislativo, cargo que detenta desde 2021.

Para la primera vicepresidencia escogieron al parlamentario Pedro Infante, mientras que para la segunda vicepresidencia hicieron lo propio con Grecia Colmenares. Como Secretaria del hemiciclo actuará María Alejandra Hernández, mientras que José Omar Molina se sentará en la silla del subsecretario.

El de este lunes es el primer acto protocolar del chavismo, que ocupa la mayoría del Parlamento venezolano, luego de que Estados Unidos bombardeara Caracas para arrestar y trasladar a ese país al gobernante Nicolás Maduro y a su esposa Cilia Flores.

Como presidente de la AN, Jorge Rodríguez prometió hacer todo lo posible por traer de vuelta a Nicolás Maduro a Venezuela, al tiempo que homenajeó a todos los uniformados caídos durante los ataques norteamericanos del 3 de enero.

Jorge Rodríguez –quien es hermano de la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez– también advirtió que no admitiría “show” por parte de los nuevos miembros de la oposición que hoy hacen parte de los 277 diputados del Hemiciclo, como Stalin González y Henrique Capriles.

Antes de la juramentación de la junta directiva, Nicolás Maduro Guerra, diputado e hijo de de Nicolás Maduro, reclamó el arresto de su padre y madrastra y prometió, con la voz quebrada, que volverán al país. Maduro Guerra también tiene sobre él acusaciones de terrorismo y tráfico de drogas por parte de Estados Unidos.

Información en desarrollo