Papa León pide garantizar el estado de derecho en Venezuela tras detención de Maduro

El Papa León XIV manifestó este domingo, 4 de enero, su profunda preocupación ante los recientes acontecimientos en Venezuela, ocurridos luego de que fuerzas de los Estados Unidos detuvieran a Nicolás Maduro en Caracas el 3 de enero para trasladarlo a Nueva York, donde enfrentará un juicio por narcotráfico.

Durante el rezo del Ángelus en la Plaza de San Pedro, el Pontífice enfatizó que el bienestar del “amado pueblo venezolano” debe estar por encima de cualquier otra consideración. En sus declaraciones, el santo padre hizo un llamado urgente a “superar la violencia y a emprender caminos de justicia y de paz”.

Subrayó la importancia de salvaguardar la soberanía del país “garantizando el estado de derecho consagrado en la Constitución”. Asimismo, insistió en el respeto absoluto a los derechos humanos y civiles de cada persona y de todos los ciudadanos, con el fin de construir un futuro de colaboración, estabilidad y concordia. El Papa hizo una mención especial hacia los más pobres, señalando que son ellos quienes más “sufren a causa de la difícil situación económica”.

El Papa también encomendó a todos los venezolanos a la intercesión de Nuestra Señora de Coromoto, patrona de Venezuela, San José Gregorio Hernández y Santa Carmen Rendiles.

El Papa León XIV concluyó sus llamados al Ángelus con una invitación a confiar en el Dios de la paz. “Sigamos teniendo fe en el Dios de la paz”, instó. “Oremos y solidaricémonos con los pueblos que sufren a causa de las guerras”.

Con información de Vatican News

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.